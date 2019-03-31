Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»Матч ТВ 11:27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.

Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»

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