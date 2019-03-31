Футбол
Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»Матч ТВ 11:27
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.
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Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
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Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
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Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android
Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
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«Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину» Свечникова
"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:31
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
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Политика
В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине
ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
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Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
Обновлено в 11:27
Политика
«Открытая Россия» ликвидирована
Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Общество
Филева Наталия Валерьевна
Обновлено в 18:59
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено в 18:01
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Происшествия
Рогозин назвал личной трагедией гибель Филевой
По словам гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, гибель в авиакатастрофе совладельцы авиакомпании S7 Натальи Филевой является его "личной трагедией".
Обновлено в 18:01
Экономика
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий
Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.
Обновлено в 18:59
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Обновлено в 19:00
Политика
Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Политика
Явка на выборах президента Украины превысила 40%
По состоянию на 15.00 явка на выборах президента Украины составила 43,86%, сообщает Центризбирком страны.
Обновлено в 08:37
Общество
Александр Друзь объявил об уходе на пенсию
Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.
Обновлено в 19:13
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Общество
Петербуржцы протестовали против застройки Пулковской обсерватории
Петербуржцы протестовали против застройки вокруг Пулковской обсерватории (ГАО РАН).
Обновлено в 17:11
Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика
В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским
Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Общество
Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
Обновлено в 10:00
Авто
В Сети показали рендер Lada Vesta Roadster
Судя по рендеру, Lada Vesta Roadster выполнен в фирменном «X-стиле» отечественной марки.
Обновлено вчера в 11:12