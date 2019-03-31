Футбол

Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»Матч ТВ 11:27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил свою команду с победой над «Оренбургом» (3:1) матче 21-го тура чемпионата России.
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Семак опубликовал фото из раздевалки «Зенита»

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Олег ТЕРЁХИН: Семак не допустит в «Зените» разлада

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Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»

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"С победой!" Семак опубликовал фото из раздевалки "Зенита"

Спорт-Экспресс10:58

Столичный «Зенит». Команда Семака и чемпионские привычки

Soccer.ru09:45

Семак поздравил «Зенит» с победой над «Оренбургом»

Матч ТВ11:27
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Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
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Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
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Эксперты рассказали о малоизвестных, но полезных функциях Android

Эксперты рассказали, какие из них являются малоизвестными, но при этом очень полезными для каждого юзера мобильного устройства.
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«Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину» Свечникова

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
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С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
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В Госдуме предложили не признавать итоги выборов на Украине

ЛДПР внесла на рассмотрение Государственной думы проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
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ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

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Политика

«Открытая Россия» ликвидирована

Российское общественное движение "Открытая Россия", связанное с иностранными НКО, чья деятельность признана в РФ нежелательной, приняло решение о ликвидации, сообщил РИА Новости председатель движения Андрей Пивоваров.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Общество

Филева Наталия Валерьевна

Обновлено в 18:59
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В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено в 18:01
Космос

Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна

Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено 29 марта в 06:13
Происшествия

Рогозин назвал личной трагедией гибель Филевой

По словам гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, гибель в авиакатастрофе совладельцы авиакомпании S7 Натальи Филевой является его "личной трагедией".
Обновлено в 18:01
Экономика

Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий

Заместитель главы ФАС Сергей Пузыревский о реформе регулирования госмонополий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) доработала и внесла в правительство обсуждавшийся более пяти лет законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий, которые власти считают естественными.
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Обновлено в 19:00
Политика

Зеленский прокомментировал результаты экзитполов на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал опубликованные результаты экзитполов на выборах главы государства.
Обновлено в 13:23
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 40%

По состоянию на 15.00 явка на выборах президента Украины составила 43,86%, сообщает Центризбирком страны.
Обновлено в 08:37
Политика

Бывший премьер Турции объявил о победе на выборах мэра Стамбула

Обновлено в 17:40
Общество

Александр Друзь объявил об уходе на пенсию

Александр Друзь, которого отстранили от участия в передаче из-за скандала с подкупом, объявил о решении выйти на пенсию.
Обновлено в 19:13
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
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Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
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Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Общество

Петербуржцы протестовали против застройки Пулковской обсерватории

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Обновлено в 17:11
Политика

Президент Алжира собирается объявить об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
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The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

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В Сети показали рендер Lada Vesta Roadster

Судя по рендеру, Lada Vesta Roadster выполнен в фирменном «X-стиле» отечественной марки.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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