Футбол

Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезонеФорпост Северо-Запад 10:15

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
В понедельник, 1 апреля, стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд нидерландского специалиста Дика Адвоката. В 2007 году команда под руководством иностранца одержала пять волевых побед в сезоне.
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Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезоне

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Дик Адвокат
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России, а также петербургский «Зенит», «Рейнджерс» и другие клубы.
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