Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезонеФорпост Северо-Запад 10:15

В понедельник, 1 апреля, стало известно, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд нидерландского специалиста Дика Адвоката. В 2007 году команда под руководством иностранца одержала пять волевых побед в сезоне.

Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезоне

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