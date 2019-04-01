Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезонеБомбардир.ру 15:00

Игроки петербургской команды отыгрались со счета 0:1. Волевая победа стала для главного тренера Сергея Семака пятой с момента прихода в клуб в мае 2018 года. Экс-капитан сборной России повторил рекорд Дика Адвоката, работавшего с командой с 2006 по 2009 год.

Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезоне

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