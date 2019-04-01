Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам «Зенита» в сезонеБомбардир.ру 15:00

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
Игроки петербургской команды отыгрались со счета 0:1. Волевая победа стала для главного тренера Сергея Семака пятой с момента прихода в клуб в мае 2018 года. Экс-капитан сборной России повторил рекорд Дика Адвоката, работавшего с командой с 2006 по 2009 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам с «Зенитом»

Sports.ru14:15

Каждая команда похожа на своего тренера. Рекорд «Зенита» Семака – доказательство этого

Спорт день за днем11:32

Семак догнал Адвоката по числу волевых побед

Матч ТВ10:05

Семак догнал Адвоката по числу волевых побед

Sportbox.RU10:05

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Sport24.ru08:56

Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Форпост Северо-Запад10:15

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Чемпионат08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

Родственницу Скрипаля избили в Ярославле

В феврале племянница Сергея Скрипаля заявила, что дяди «давно нет в живых».
Обновлено в 18:09
Экономика

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Руководство Одесского морского порта заявило, что два военных корабля НАТО из состава 2-й военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских военно-морских сил Канады «Торонто» и испанских военно-морских сил «Санта-Мария» - в понедельник утром зашли в порт Одессы.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Весенний призыв стартовал в России

Обновлено вчера в 18:00
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Политика

ЦИК Украины обнародовал первые результаты выборов президента

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.
Обновлено в 18:09
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Экономика

Минфин предложил начать взимать с туристов гостиничный сбор

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного министерством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 17:05
Спорт

Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: «В США я как будто не жила»

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено в 13:26
Армия и оружие

Почему в НАТО верят, что Россия «исказила сигнал спутников GPS»

В министерстве обороны Норвегии утверждают, что Россия «глушила сигналы системы GPS во время учений НАТО».
Обновлено в 11:00
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки

В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Общество

ОНФ поможет жертвам «медицинского» кредитного мошенничества

Общероссийский народный фронт окажет юридическую поддержку в судах пострадавшим от кредитного мошенничества, осуществленного под видом медицинских услуг.
Обновлено в 08:48
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Футбол

Кикнадзе: «В матче с „Динамо“ можно было поставить еще один пенальти»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, почему у Смолова никак не получится стать главным бомбардиром команды, а также об игре железнодорожников с «Динамо» (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.
Обновлено в 17:57
Здоровье

В Оренбургской области зарегистрировали первый случай укуса клещом

Мониторить заболевания, передающиеся при укусе клещей, в областном управлении Роспотребнадзора начали в середине марта.
Обновлено в 02:18
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено в 17:23
Спорт

Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах

Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Политика

После обработки 94% голосов Тимошенко сократила отрыв от Порошенко

Обновлено в 14:46
Кино

Умер актер из «Особенностей национальной охоты»

Обновлено в 18:49
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Аравийское море

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в акваторию Аравийского моря.
Обновлено в 10:28
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Здоровье

ВИЧ-инфицированным россиянам могут разрешить усыновление детей

Россияне, которые заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирусом гепатита С могут получить право усыновлять или удочерять детей, а также брать их под опеку.
Обновлено в 17:32
Экономика

Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле

Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.
Обновлено в 19:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дик Адвокат
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России, а также петербургский «Зенит», «Рейнджерс» и другие клубы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное