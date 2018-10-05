Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезонеЧемпионат 08:05

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Спорт день за днем

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Армия и оружие В Саудовской Аравии начато строительство первого военного авиацентра Первый военный авиационный центр откроется в восточной провинции Саудовской Аравии, сообщил официальный Twitter-аккаунт Министерства иностранных дел королевства.

Политика НОТУ пригласила Зеленского и Порошенко на дебаты «Национальная общественная телерадиокомпания Украины приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах», — говорится в сообщении.

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Происшествия В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта» В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».

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