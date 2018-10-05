Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезонеЧемпионат 08:05

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
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