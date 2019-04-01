Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезонеЧемпионат 08:05

Зенит — Оренбург
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
33′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
40′
Сердар Азмун
48′
66′
Джордже Деспотович
Артем Галаджан
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
74′
74′
Алексей Сутормин
Андреа Чуканов
75′
Андрей Малых
Ярослав Ракицкий
77′
Ярослав Ракицкий
81′
84′
Сергей Бреев
Андрей Козлов
Себастьян Дриусси
Кристиан Нобоа
87′
Сердар Азмун
88′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
89′
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак повторил рекорд Адвоката по волевым победам с «Зенитом»

Sports.ru14:15

Семак повторил рекорд Дика Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Форпост Северо-Запад10:15

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Чемпионат08:05

Семак догнал Адвоката по числу волевых побед

Sportbox.RU10:05

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

Sport24.ru08:56

Каждая команда похожа на своего тренера. Рекорд «Зенита» Семака – доказательство этого

Спорт день за днем11:32

Семак догнал Адвоката по числу волевых побед

Матч ТВ10:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Происшествия

СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

Кирилл Сафонов после сообщений о тяжёлых родах жены попросил не вторгаться в его личную жизнь

«Всем добра», – завершил свой пост Кирилл Сафонов.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Глава почты подожгла отделение, чтобы скрыть недостачу

Задержанная рассказала, что на поджог ее толкнуло желание скрыть недостачу товарно-материальных ценностей и денежных средств.
Обновлено в 13:13
Общество

Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует

Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Наука

Пчелиный клей может быть использован в промышленности будущего

Обновлено в 12:25
Происшествия

При пожаре в гаражах на севере Москвы пострадали два человека

Обновлено в 14:04
Армия и оружие

Источник: российские Су-24 получили серьёзные повреждения в Сирии

Обновлено в 03:59
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером 1 апреля

Как отмечают биржевые аналитики, российская нацвалюта растёт к доллару и евро на вечерних торгах Московской биржи после падения по итогам предыдущих торгов, произошедшего на ожидании новых санкций по «делу Скрипалей».
Обновлено в 13:42
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Обновлено в 08:32
Происшествия

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске

Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Политика

Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах

Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:37
Политика

Результат Зеленского снизился после обработки 85% голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования после обработки 85,07% бюллетеней.
Обновлено в 10:02
Футбол

Президент «Атлетико»: «Нет шансов, что Гризманн уйдет из команды»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо опроверг информацию о возможном уходе нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:33
Технологии

«Билайн» стал «Бузлайном» Ольги Бузовой в честь 1 апреля

Рано утром аккаунты "Билайн" во "ВКонтакте" и в "Фейсбуке" сменили название на "Бузлайн".
Обновлено в 04:18
Интернет

Голосовые сообщения «ВКонтакте» попали в открытый доступ

Часть голосовых сообщений, которые отправляли друг другу пользователи "ВКонтакте", оказались в открытом доступе.
Обновлено в 11:39
Спорт

Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой и Липницкой

Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Лолита наняла концертного директора Юлии Началовой

Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.
Обновлено в 13:14
Экономика

Путин поручил правительству обеспечить достройку проблемных домов

Как сообщается на сайте Кремля, регионы смогут создавать собственные некоммерческие организации для проведения завершения работ по строительству проблемных домов, а также для помощи девелоперам которые смогли привлечь деньги дольщиков, но остались без проектного финансирования.
Обновлено в 13:03
Финансы

Минфин изменил долгосрочный прогноз по курсу рубля

В проекте долгосрочного прогноза, который Минфин опубликовал осенью прошлого года, министерство ожидало схожей динамики: 66,4 руб. за доллар, 71,1 и 73,9 руб. в каждый из следующих трех шестилетних периодов соответственно.
Обновлено в 10:18
Политика

Обнаженные активисты попытались прервать сессию британского парламента

Активисты из экологической организации Extinction Rebellion в понедельник, 1 апреля, разделись в ходе сессии британского парламента в знак протеста против загрязнения окружающей среды.
Обновлено в 13:53
Политика

«Зеленский поймал волну»: иностранные СМИ о выборах на Украине

Результаты показали, что Зеленский, оседлавший волну общественного разочарования в политической элите и гнева по поводу коррупции и низкого уровня жизни, победил в первом туре с убедительным преимуществом.
Обновлено в 05:16
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $69 впервые с ноября 2018 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 2,1 процента по состоянию на 20:10 московского времени — до 69,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 13:40
Происшествия

СК проведет дополнительную проверку после смерти пенсионера в московском супермаркете

Следственный комитет проведет дополнительную проверку после смерти в супермаркете в Москве пенсионера, не оплатившего товар.
Обновлено в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дик Адвокат
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер. Возглавлял сборные Нидерландов, ОАЭ, Южной Кореи, Бельгии, России, а также петербургский «Зенит», «Рейнджерс» и другие клубы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное