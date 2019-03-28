Футбол

Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Семак посетил Мариинский театр. Фото

Спорт-Экспресс08:20

Семак сходил на балет в Мариинку

78.ru08:56

Семак подарил футболку «Зенита» балерине Мариинского театра

Матч ТВ08:46

Семак подарил футболку «Зенита» балерине Мариинского театра

Sportbox.RU08:46

Семак пригласил артистов Мариинского театра на футбол

Невские Новости10:16

Семак побывал на балете в Мариинском театре

Чемпионат08:02

Семак посетил балет в Мариинском театре

Sports.ru07:23
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Армия и оружие

Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Обновлено в 07:54
Политика

Трамп является самым произраильским президентом за всю историю США

В ходе своего выступления перед подписанием Декларации о признании Голанских высот частью Государства Израиль президент США Дональд Трамп подчеркнул: «При моей администрации нерушимый союз между Соединенными Штатами и Израилем никогда не был сильнее».
Обновлено в 06:05
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Политика

Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе

Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения

Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Футбол

Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»

Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Экономика

Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения

Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 03:55
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 06:46
Общество

РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек

В 14:17 мск сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в квартире жилого дома на ул. Сестрорецкой, 6, в Приморском районе города.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах

Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Музыка

Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге

Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие

Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В

Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 10:19
Культура

«Секс в большом городе» получит продолжение

Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.
Обновлено в 09:33
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Общество

В России миллионам женщин могут продлить рабочий день

Работающим в сельской местности женщинам предложили увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 03:10
Музыка

Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами

Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
Обновлено в 08:47
Футбол

«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане

В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 08:39
Транспорт

Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы

Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
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Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
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Политика

Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27

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Армия и оружие

В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке

В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Мариинский театр
Театр
Театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, один из ведущих музыкальных театров России и мира. Труппа, основанная ещё в XVIII веке, до революции функционировала под руководством дирекции Императорских театров.
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