Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.

Политика Трамп является самым произраильским президентом за всю историю США В ходе своего выступления перед подписанием Декларации о признании Голанских высот частью Государства Израиль президент США Дональд Трамп подчеркнул: «При моей администрации нерушимый союз между Соединенными Штатами и Израилем никогда не был сильнее».

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Политика Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.

Экономика Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.

Происшествия В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.

Общество РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.

Происшествия Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек В 14:17 мск сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в квартире жилого дома на ул. Сестрорецкой, 6, в Приморском районе города.

Шоу-бизнес Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.

Музыка Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.

Армия и оружие Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.

Культура «Секс в большом городе» получит продолжение Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".

Футбол Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром» Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Общество В России миллионам женщин могут продлить рабочий день Работающим в сельской местности женщинам предложили увеличить продолжительность рабочего дня.

Музыка Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.

Футбол «Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.

Транспорт Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.

Общество Мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.

Политика Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27 Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.