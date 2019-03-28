Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика
Трамп является самым произраильским президентом за всю историю США
В ходе своего выступления перед подписанием Декларации о признании Голанских высот частью Государства Израиль президент США Дональд Трамп подчеркнул: «При моей администрации нерушимый союз между Соединенными Штатами и Израилем никогда не был сильнее».
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России
В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Экс-губернатору Хабаровского края предъявлены обвинения
Экс-губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Футбол
Ахметов: «Девушки пишут в инстаграме, даже жениться предлагали»
Как-то раз даже жениться предлагали.
Обновлено в 10:06
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
Великобритания продолжит предоставлять Федеральной налоговой службе России данные о финансовых активах российских граждан.
Обновлено в 08:49
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами
В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Общество
РКН потребовал от владельцев десяти VPN-сервисов подключится к ФГИС
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направила владельцам десяти VPN-сервисов требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Пожар в жилом доме Петербурга локализован, спасено 10 человек
В 14:17 мск сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу локализовали пожар в квартире жилого дома на ул. Сестрорецкой, 6, в Приморском районе города.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой объяснил свое отсутствие на похоронах
Бывший гражданский муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Александр Фролов объяснил, почему не приехал на её похороны.
Обновлено в 05:52
Музыка
Певица Джоанна Стингрей представит свою книгу в Петербурге
Пресс-конференция в формате телемоста Петербург — Москва, посвященная выходу книги американской певицы и музыкального продюсера Джоанны Сингрей «Стингрей в стране чудес» состоится 28 марта в ТАСС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В
Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено в 09:20
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19
Культура
«Секс в большом городе» получит продолжение
Paramount Television получила права на продолжение романа "Секс в большом городе".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.
Обновлено в 09:33
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Общество
В России миллионам женщин могут продлить рабочий день
Работающим в сельской местности женщинам предложили увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 03:10
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню с его стихами
Эдуард Артюхов написал текст роковой композиции для петербургской группы. Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга снялся в рок-клипе.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Ливерпуль» наложил вето на трансфер Мане
В текущем сезоне 26-летний Мане провел во всех турнирах 38 матчей, забил 20 голов и отдал 4 голевых передачи.
Обновлено в 08:39
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Политика
Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27
Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали информацию о подразделениях ВСУ в Горловке
В ДНР прокомментировали информацию ряда украинских СМИ о нахождении подразделений ВСУ в Горловке.
Обновлено в 09:12