Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Обновлено в 17:25
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Егор Крид опроверг информацию о своем уходе из Black Star
Пока все ждали официального заявления лейбла, ранее опровергавшего все слухи об уходе из компании своего ведущего артиста, на связь с обеспокоенными поклонниками вышел сам Егор Крид.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
Зачем корабли НАТО вошли в Черное море
Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Культура
YouTube удалил выпуски программ Парфенова и Дудя
В сообщении говорилось, что видеохостинг удалил последние выпуски передач Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 09:08
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Общество
Евросоюз запретит пластиковую одноразовую посуду к 2021 году
К 2021 году в Евросоюзе запретят продажу одноразовой пластиковой посуды, в том числе тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено вчера в 15:49
Космос
Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида
Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено в 18:35
Авто
Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля
Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Общество
У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро
Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет
Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей
С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контроль
Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю
Судьи отменили взятие ворот ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из-за создания игроком петербургской команды визуальной помехи голкиперу москвичей.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе
Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников
Трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области.
Обновлено в 09:07
Авто
Daimler и Geely вместе займутся созданием новых автомобилей Smart
Концерн Daimler и китайская компания Geely объявили о создании совместного предприятия с равной долей активов.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом
Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено в 14:56
Экономика
«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате
Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Футбол
Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Политика
Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59