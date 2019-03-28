Футбол

Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Главный тренер «Зенита» пригласил артистов Мариинского театра на футбол

Piter.tv10:35

Семак сходил на балет в Мариинку

78.ru08:56

Семак подарил футболку «Зенита» балерине Мариинского театра

Sportbox.RU08:46

Семак подарил футболку «Зенита» балерине Мариинского театра

Матч ТВ08:46

Семак посетил Мариинский театр. Фото

Спорт-Экспресс08:20

Семак побывал на балете в Мариинском театре

Чемпионат08:02

Семак посетил балет в Мариинском театре

Sports.ru07:23
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской

Обновлено в 14:00
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Обновлено в 17:25
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Егор Крид опроверг информацию о своем уходе из Black Star

Пока все ждали официального заявления лейбла, ранее опровергавшего все слухи об уходе из компании своего ведущего артиста, на связь с обеспокоенными поклонниками вышел сам Егор Крид.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Зачем корабли НАТО вошли в Черное море

Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.
Обновлено в 17:23
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Происшествия

У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

Обновлено в 18:35
Культура

YouTube удалил выпуски программ Парфенова и Дудя

В сообщении говорилось, что видеохостинг удалил последние выпуски передач Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 09:08
Экономика

Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено в 09:43
Общество

Евросоюз запретит пластиковую одноразовую посуду к 2021 году

К 2021 году в Евросоюзе запретят продажу одноразовой пластиковой посуды, в том числе тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено вчера в 15:49
Космос

Телескоп «Хаббл» зафиксировал самоуничтожение гигантского астероида

Авторы работы из Европейской южной обсерватории делятся, что крайне редко наблюдают такой процесс самоуничтожения.
Обновлено в 18:35
Авто

Первый камень завода Hino заложат в Химках 24 апреля

Ранее сообщалось, что подготовительные работы для строительства завода Hino в Подмосковье уже ведутся.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына

51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Общество

У родственников главы «Ростеха» нашли виллы в Испании за десятки миллионов евро

Родственники и друзья главы «Ростеха» Сергея Чемезова владеют элитной недвижимостью в Испании, стоимость которой составляет десятки миллионов евро.
Обновлено в 18:30
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет

Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено в 14:23
Здоровье

Русфонд удалил упоминания о прививках из историй тяжелобольных детей

С сайта Русфонда удалены упоминания о возможной связи заболеваний его подопечных со сделанными им прививками.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Военные Мальты взяли захваченное мигрантами судно под контроль

Турецкий танкер El Hiblu-1 спас 108 мигрантов из Ливии и хотел вернуть их на родину, но беженцы захватили судно и направили его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза.
Обновлено в 07:09
Хоккей

Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю

Судьи отменили взятие ворот ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из-за создания игроком петербургской команды визуальной помехи голкиперу москвичей.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Россия, Египет и Белоруссия совместно проведут учения десантников

Трехсторонние учения десантников из России, Белоруссии и Египта впервые пройдут в 2019 году в Рязанской области.
Обновлено в 09:07
Авто

Daimler и Geely вместе займутся созданием новых автомобилей Smart

Концерн Daimler и китайская компания Geely объявили о создании совместного предприятия с равной долей активов.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом

Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено в 14:56
Экономика

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Экс-глава Хабаровского края Ишаев стал фигурантом уголовного дела

Обновлено в 08:39
Политика

Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Мариинский театр
Театр
Театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, один из ведущих музыкальных театров России и мира. Труппа, основанная ещё в XVIII веке, до революции функционировала под руководством дирекции Императорских театров.
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