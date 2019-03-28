Футбол

Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Главный тренер «Зенита» пригласил артистов Мариинского театра на футбол

Piter.tv10:35

Семак сходил на балет в Мариинку

78.ru08:56

Семак побывал на балете в Мариинском театре

Чемпионат08:02

Семак подарил футболку «Зенита» балерине Мариинского театра

Матч ТВ08:46

Семак посетил Мариинский театр. Фото

Спорт-Экспресс08:20

Семак подарил футболку «Зенита» балерине Мариинского театра

Sportbox.RU08:46

Семак посетил балет в Мариинском театре

Sports.ru07:23
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия

В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Постоялец монастыря под Владимиром задержан по подозрению в краже икон

По данным следствия, задержанный продал чужие иконы за 670 тысяч рублей Полицейские задержали 25-летнего уроженца Северо-Кавказского региона, который подозревается в хищении икон из монастыря во Владимирской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:47
Авто

Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV Европы

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc в феврале 2019 года впервые стал самым продаваемым SUV в Европе, оставив позади Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.
Обновлено в 06:47
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Общество

Калининград получит нового хомлина

Обновлено в 09:17
Происшествия

Суд освободил из СИЗО обвиняемого по делу братьев Магомедовых

Обновлено в 12:24
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»

В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием

Известная ведущая Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь Ольгу с 19-летием, опубликовав ее черно-белое фото в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 12:44
Политика

Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной

Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Петербурге потушили пожар в жилом доме

Обновлено в 10:18
Общество

Московский спорткомплекс «Олимпийский» сохранит концертную функцию

Московский спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции сохранит концертную функцию, сообщила в четверг директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина.
Обновлено в 09:42
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года

"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Политика

Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко

Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Космос

Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии

Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX

Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Футбол

«Барселона» более 20 раз просматривала Йовича

«Барселона» изучает нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Каталонский клуб просматривал 21-летнего серба более 20 раз, сообщает ESPN.
Обновлено в 10:16
Политика

«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии

Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников

39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Футбол

«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо

Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Общество

Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы

Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину

КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:13
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»

В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 10:23
Гаджеты

Роскачество составило новый рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов, оценив гаджеты по нескольким параметрам - прочности и износостойкости, емкости аккумулятора, качеству фотографий, уровню излучения и пр.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем

На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Мариинский театр
Театр
Театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, один из ведущих музыкальных театров России и мира. Труппа, основанная ещё в XVIII веке, до революции функционировала под руководством дирекции Императорских театров.
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