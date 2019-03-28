Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Происшествия
В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро
Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.
Обновлено в 12:43
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Постоялец монастыря под Владимиром задержан по подозрению в краже икон
По данным следствия, задержанный продал чужие иконы за 670 тысяч рублей Полицейские задержали 25-летнего уроженца Северо-Кавказского региона, который подозревается в хищении икон из монастыря во Владимирской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:47
Авто
Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV Европы
Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc в феврале 2019 года впервые стал самым продаваемым SUV в Европе, оставив позади Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.
Обновлено в 06:47
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова
Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Общество
Калининград получит нового хомлина
Обновлено в 09:17
Происшествия
Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти»
В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием
Известная ведущая Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь Ольгу с 19-летием, опубликовав ее черно-белое фото в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 12:44
Политика
Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной
Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.
Обновлено в 10:53
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Петербурге потушили пожар в жилом доме
Обновлено в 10:18
Общество
Московский спорткомплекс «Олимпийский» сохранит концертную функцию
Московский спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции сохранит концертную функцию, сообщила в четверг директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина.
Обновлено в 09:42
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Космос
Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии
Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX
Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Барселона» более 20 раз просматривала Йовича
«Барселона» изучает нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Каталонский клуб просматривал 21-летнего серба более 20 раз, сообщает ESPN.
Обновлено в 10:16
Политика
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Футбол
«Реал» U-13 выиграл чемпионат Испании под руководством Хаби Алонсо
Детская команда "Реала" (U-13) выиграла чемпионат Испании в своей возрастной категории.
Обновлено в 13:25
Общество
Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы
Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину
КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 07:13
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега»
В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
Роскачество составило новый рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов, оценив гаджеты по нескольким параметрам - прочности и износостойкости, емкости аккумулятора, качеству фотографий, уровню излучения и пр.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20