Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.

Происшествия В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Происшествия Постоялец монастыря под Владимиром задержан по подозрению в краже икон По данным следствия, задержанный продал чужие иконы за 670 тысяч рублей Полицейские задержали 25-летнего уроженца Северо-Кавказского региона, который подозревается в хищении икон из монастыря во Владимирской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авто Volkswagen T-Roc в феврале стал самым продаваемым SUV Европы Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc в феврале 2019 года впервые стал самым продаваемым SUV в Европе, оставив позади Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Происшествия Экс-губернатора Ишаева задержали за хищения у «Роснефти» В СКР рассказали, что в период с 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО "Роснефть", способствовал заключению с принадлежащей ему фирмой договоров аренды помещения для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием Известная ведущая Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь Ольгу с 19-летием, опубликовав ее черно-белое фото в своем микроблоге Instagram.

Политика Суд в США назвал дату вынесения приговора Марии Бутиной Приговор арестованной в США гражданке России Марии Бутиной будет вынесен в конце апреля, сообщили 28 марта в Федеральном окружном суде Вашингтона.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.

Общество Московский спорткомплекс «Олимпийский» сохранит концертную функцию Московский спорткомплекс "Олимпийский" после реконструкции сохранит концертную функцию, сообщила в четверг директор по проектированию СК "Олимпийский" Галина Гордюшина.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Политика Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.

Космос Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.

Политика Boeing исправил вероятную причину крушения лайнеров 737 MAX Американская компания Boeing выпустила обновленную версию программы MCAS, из-за ошибки которой могли произойти две катастрофы с участием новейших авиалайнеров 737 MAX.

Футбол «Барселона» более 20 раз просматривала Йовича «Барселона» изучает нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича. Каталонский клуб просматривал 21-летнего серба более 20 раз, сообщает ESPN.

Политика «Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.

Шоу-бизнес Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников 39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.

Футбол Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны» Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.

Общество Уволившиеся в Башкирии врачи не остались без работы Сотрудники роддома в Салавате, которые массово уволились после скандала из-за смеха над «высокими зарплатами», нашли новую работу.

Политика КПРФ обжаловала в суде отказ ЦИК передать мандат Госдумы Грудинину КПРФ в Тверском суде Москвы обжаловала отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) передать мандат, ставший вакантным после смерти депутата Госдумы Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.

Финансы Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).

Армия и оружие CIT: В Сирии действует российско-украинская ЧВК «Вега» В Сирии с лета прошлого года действует российско-украинская ЧВК "Вега". Об этом сообщается в расследовании Conflict Intelligence Team.

Гаджеты Роскачество составило новый рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов, оценив гаджеты по нескольким параметрам - прочности и износостойкости, емкости аккумулятора, качеству фотографий, уровню излучения и пр.