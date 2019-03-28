Футбол
Семак посетил балет в Мариинском театреSports.ru 07:23
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил балет «Драгоценности» в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. 43-летний специалист опубликовал в своем инстаграме фото с балериной Марией Хоревой. «Спасибо за приглашение, ждем на футболе», – подписал фото Семак.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Происшествия
При пожаре в небоскребе в столице Бангладеш погибли шесть человек
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в столице Бангладеш Дакке в четверг днем, составило шесть человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
В Совфеде сочли нецелесообразным создание военной базы РФ в Венесуэле
"Масштабы военного присутствия в Венесуэле должно определять военно-политическое руководство России", - добавил сенатор.
Обновлено в 04:45
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Причастный к терактам в Москве боевик признал вину
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Анна Курникова станцевала в купальнике
Россиянка Анна Курникова выложила в своём Instagram видеозапись, на которой она танцует в купальнике.
Обновлено в 03:55
Авто
Kia представила два новых кроссовера
Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
Обновлено в 05:20
Авто
Новый Ford Kuga показали на видео
Судя по тизерному ролику, дизайн модели обновится в стиле нового Ford Focus, с которым Kuga разделила платформу.
Обновлено в 08:18
Общество
Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии
Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.
Обновлено в 10:57
Политика
ЕП призвал ввести новые санкции против Венесуэлы
Европейский парламент ободрил резолюцию о принятии дополнительных санкций в отношении официальных лиц Венесуэлы и их активов за рубежом.
Обновлено в 08:05
Политика
Дальневосточные губернаторы прокомментировали задержание Ишаева
Губернаторы Дальневосточного федерального округа прокомментировали сообщения о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Генпрокуратура направила в суд дело банды, причастной к смерти мэра Сергиева Посада
В суд направлено уголовное дело в отношении членов банды, обвиняемых в серии убийств, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко.
Обновлено в 11:30
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:00
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула чемпиона мира по версии WBA.
Обновлено в 10:25
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Наука
Риск смерти увеличивает употребление красного мяса
Обновлено в 05:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Происшествия
Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Футбол
Тибо Куртуа: «Хочу, чтобы Азар приехал в „Реал“»
Не в курсе, хочет ли "Реал" подписать его, но Азар – один из моих близких друзей в футболе, поэтому я хочу, чтобы он приехал в "Реал", – цитирует Куртуа RMC Sport.
Обновлено в 11:06
Экономика
В России резко выросли цены на авиабилеты
С начала 2019 года авиабилеты в эконом-классе подорожали на 7,5%, цитирует «Коммерсантъ» письмо Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) вице-премьеру Максиму Акимову.
Обновлено в 06:43
Общество
Счетная палата разбирается с незаконными премированиями в Тимирязевке
Как сообщают «Аргументы недели», аудиторы Счетной палаты выявили три эпизода, когда в 2017 году тогда еще и.о. ректора академии выписала себе стимулирующие выплаты за счет субсидии из федерального бюджета на 490 и 300 тыс. рублей, а также премию в 600 тысяч рублей за счет средств от приносящей доход деятельности академии, что законом не предусмотрено.
Обновлено в 11:09
Политика
Суд США вынесет приговор Бутиной 26 апреля
Американский суд вынесет приговор арестованной в Соединённых Штатах россиянке Марии Бутиной 26 апреля.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе
Алла Пугачева в коже поддержала пятилетнюю дочь на модном показе Примадонна, одетая в ультрамодный наряд, подбадривала юных моделей из первого ряда.
Обновлено в 06:40
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело против окружения Порошенко
Генпрокуратура Украины завершила расследование в отношении беглого олигарха Сергея Курченко.
Обновлено в 09:59
Политика
Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года
"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 11:41
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Обновлено вчера в 17:40