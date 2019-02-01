Семак поприветствовал новичка «Зенита» Барриоса в расположении командыSport24.ru вчера в 15:24

«Зенит» объявил о трансфере 25-летнего полузащитника сборной Колумбии Вильмара Барриоса. Футболист уже прибыл в расположение команды, которая находится на сборе в Испании. Новичка команды тепло поприветствовал главный тренер питерцев Сергей Семак.

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