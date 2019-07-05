Футбол
Семак поприветствовал Дугласа Сантоса в «Зените»Чемпионат 05:06
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети поприветствовал новичка команды защитника Дугласа Сантоса. Накануне петербургский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
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