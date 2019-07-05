Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети поприветствовал новичка команды защитника Дугласа Сантоса. Накануне петербургский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

Футбол Асхабадзе занял пост генерального директора «Факела» В сезоне-2018/19 Факел занял 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги со счетом в 41 очко.

Политика Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Политика Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью "Российской газете" сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.

Политика Зеленский назначил нового главу Донецкой области Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Политика Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорке Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.

Наука Назван препятствующий раку и сахарному диабету популярный напиток В результате специалисты выяснили, что употребление данного напитка невысокой жирности на регулярной основе может способствовать снижению риска развития колоректального рака и диабета, а в случае включения его в рацион пожилых людей уменьшалась вероятность возрастных изменений в скелетной мускулатуре или саркопении.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о заморозке судом $145 млн дивидендов Nord Stream Английский суд решил заморозить выплату "Газпрому" 145 миллионов долларов дивидендов Nord Stream, сообщила национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины".

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Политика Украинская изгнанница из ПАСЕ Геращенко погорела на Гааге Украинский парламентарий Ирина Геращенко попыталась уесть членов команды президента Владимира Зеленского, которые опростоволосились, назвав столицей Канады Торонто вместо Оттавы.

Спорт МОК начал расследование в связи с обвинениями Попова и Бубки во взятке МОК уже начал расследование в связи с обвинениями в адрес Попова и Бубки.

Экономика Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) предложила работодателям и работникам "скинуться" на будущую пенсию, чтобы поднять ее уровень для россиян.

Политика С какой целью Коломойский высказался о конфликте в Донбассе Предприниматель Игорь Коломойский вновь назвал ситуацию на юго-востоке Украины внутренним гражданским конфликтом, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к его созданию.

Общество Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах.

Футбол В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.

Политика «Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.

Политика Кремль ознакомился с расследованием Голунова о похоронном бизнесе Кремль прочитал расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.

Политика Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.

Политика Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.

Авто Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.

Финансы ВТБ увеличил долю в капитале группы ПИК до 23% Банк ВТБ увеличил свою долю в капитале группы компаний ПИК до 23,05% с 7,57%, следует из материалов кредитной организации.

Происшествия Вспышка сальмонеллеза произошла в детском лагере в Ленобласти В Детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом.

Политика Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов» Президент Владимир направил приветствие участникам, организаторам и гостям всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».