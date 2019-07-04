Футбол
Семак поприветствовал Дугласа Сантоса в «Зените»Чемпионат 05:06
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в социальной сети поприветствовал новичка команды защитника Дугласа Сантоса. Накануне петербургский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе бразильского защитника. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:22, Вашингтон
Происшествия
Бывшего сити-менеджера Челябинска снова отдали под суд
Сегодня апелляционная инстанция Свердловского областного суда удовлетворила требование прокуратуры об отмене приговора бывшему сити-менеджеру Челябинска Сергею Давыдову.
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Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
Секреты военной лаборатории в Портон-Дауне оказались на помойке
Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на севере Лондона.
Обновлено в 05:04
Футбол
В ФК «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова»
Ранее «желто-синие» пожаловались на команду из Песчанокопского в РФС. В футбольном клубе «Чайка» извинились перед болельщиками «Ростова».
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Россия начала учения в Черном море одновременно с НАТО
Российские военные начали плановые учения в Черном море одновременно с маневрами НАТО Sea Breeze.
Обновлено в 02:44
Политика
Путин присвоил звания Героев России четырем погибшим подводникам
Владимир Путин посмертно наградил звездами Героя России четырех подводников из глубоководного аппарата, где случился пожар.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Транспорт
Изменились правила перевозки детей в автомобилях
Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Общество
В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок
Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Здоровье
Роспотребнадзор подал на «Якиторию» в суд из-за санитарных нарушений
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Региональное управление Роспотребнадзора обратился в суд с требование привлечь суши-бар "Якитория" к административной ответственности из-за заражения посетителей сальмонеллезом.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Руководители «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за задержек багажа
Пятерых руководителей "Шереметьево Хэндлинг" уволили после проверки Московской межрегиональной транспортной прокуратуры ситуации с задержками при выдаче багажа в аэропорту, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 05:55
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
На Украине рассмотрят возможность освоения Арктики
Украина может заняться освоением Арктики, заявил украинский посол в Норвегии Вячеслав Яцюк, посещая архипелаг Шпицберген.
Обновлено в 04:54
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
На встрече президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска произошла неловкая ситуация.
Обновлено вчера в 10:31
Спорт
Призер Олимпийских игр получил 4,5 года тюрьмы за торговлю наркотиками
Австралийский велогонщик Джек Бобридж получил тюремный срок после того, как был признан виновным в торговле наркотиками, сообщает ABC.
Обновлено в 06:07
Наука
Ученые выяснили, как можно притормозить глобальное потепление
Ученые нашли простой способ затормозить глобальное потепление на планете.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Американский миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Погибли все люди, находившиеся на борту воздушного судна. По данным USA Today, вертолет летел в Форт-Лотердейл, штат Флорида.
Обновлено в 02:33
Авто
Полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta получили ОТТС в России
Как сообщает портал «Лада.онлайн», 3 июля этого года «АвтоВАЗу» было выдано «Одобрение типа транспортного средства» - ОТТС на полицейские модели Lada Vesta и Lada Granta.
Обновлено в 03:16
Происшествия
С главпочтамта Екатеринбурга похитили 21 тысячу лотерейных билетов
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с декабря 2017-го по март 2018 года обвиняемая была ответственной за утилизацию нереализованных лотерейных билетов, однако вместо этого она забирала билеты себе, после чего получала по выигрышным деньги.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Стрелку из тюменского ТЦ предъявили обвинения
Обновлено в 05:41
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене
«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки
Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
Обновлено в 06:07
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
Обновлено в 03:18
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Культура
Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов
В этом году во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа пройдет единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 05:09