Семак пофилософствовал перед матчем с «Ахматом»Нева Спорт 07:50

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился мыслями перед гостевым матчем с грозненским «Ахматом». На своей странице в «Инстаграме» Семак опубликовал афишу матча и написал: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги».

Семак пофилософствовал перед матчем с «Ахматом»

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