Футбол

Семак пофилософствовал перед матчем с «Ахматом»Нева Спорт 07:50

Ахмат — Зенит
1 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
55′
57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
62′
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился мыслями перед гостевым матчем с грозненским «Ахматом». На своей странице в «Инстаграме» Семак опубликовал афишу матча и написал: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги».
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Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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