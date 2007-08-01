Футбол
Семак пофилософствовал перед матчем с «Ахматом»Нева Спорт 07:50
|36′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Исмаэл Силва
|55′
|57′
Кристиан Нобоа
Эрнани
Раванелли
Одисе Роши
|62′
Ахмат
Расстановка 5‑3‑2
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
21
Роши
23
Швец
11
Силва
17
Мбенг
19
Иванов
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
17
Шатов
27
Оздоев
33
Эрнани
25
Барриос
11
Дриусси
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак поделился мыслями перед гостевым матчем с грозненским «Ахматом». На своей странице в «Инстаграме» Семак опубликовал афишу матча и написал: «Чем ближе вершина, тем сложнее даются шаги».
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