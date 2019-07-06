Миранчук оформил дубль и принес своей команде победу. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча против "Зенита".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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