Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКАГазета.Ru 05:55

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-ого тура чемпионата России против московского ЦСКА.

Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКА

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