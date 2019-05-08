Футбол

Семак поделился ожиданиями от матча против ЦСКАГазета.Ru 05:55

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 28-ого тура чемпионата России против московского ЦСКА.
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Семак о фотографии с зажженным файером: Опыт у меня уже был

Фонтанка.Ру05:14

«Два дня порадовались – надо дальше работать». Семак – о чемпионстве, Кокорине и файерах

Спорт-Экспресс05:15

Сергей Семак: «Знаю, как обращаться с файерами»

Матч ТВ04:46

Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть

РИА Новости04:30

Семак — о матче с ЦСКА: «Хотелось бы, чтобы вручение Кубка прошло с хорошим настроением»

Sport24.ru04:17

Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом

Советский спорт05:23

Дзюба может пропустить игру с ЦСКА

Sport.ru05:29
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Космос

Вторжение Нибиру: тысячи людей заметили след гигантской «планеты-убийцы»

Говорить о фейковом видео или мистификации не приходится — странное явление в небе над Мексикой видели тысячи людей, которые теперь очень напуганы и не знают, что делать.
Обновлено в 04:15
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В Севастополе водолазы подняли со дна фрагменты истребителя И-16

В Севастополе в районе мыса Херсонес водолазы Черноморского флота подняли со дня фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:58
Общество

Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

В России упростят правила признания инвалидности

Во время встречи с представителями организаций инвалидов, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов подписать документ, который значительно облегчит признание инвалидности.
Обновлено вчера в 08:35
Общество

В двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Баяндаевском и Иркутском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Обновлено в 05:21
Хоккей

Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Кино

Четвертый эпизод «Игры престолов» признан самым провальным

Эксперты зафиксировали резкое падение рейтингов сериала «Игры Престолов».
Обновлено в 05:50
Происшествия

Российский депутат забил своего работника бейсбольной битой

Весной 2014 года депутат дал им работу, за которую сразу рассчитался спиртным. Однако мужчины не завершили поручение и начали выпивать.
Обновлено в 03:36
Экономика

Прибыль Toyota за прошлый год упала на четверть

Чистая прибыль японского производителя автомобилей Toyota Motor Company по итогам финансового года (завершился 31 марта 2019 г.) составила $16,9 млрд, что оказалось на четверть ниже, чем в прошлом году, следует из опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 04:59
Общество

Россиян напугали сообщением о радиационной опасности

Жителей Тверской области по телевидению напугали сообщением о радиационной и химической опасности, пишет газета «Московский комсомолец».
Обновлено в 05:58
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Обновлено в 04:27
Политика

Националист Демушкин получил пост в администрации Барвихи

Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Обновлено в 06:01
Политика

В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик рассказал, что около десяти оставшихся на авиабазе Бельбек в Крыму украинских истребителей МиГ-29 находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Мемориальная плита упала на девочку в российском селе

Бетонная плита с мемориального комплекса в одном из сел Курганской области упала и травмировала 10-летнюю девочку, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие

Российские зенитные комплексы отразили атаку боевиков на Хмеймим

Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

Опубликована хронология катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Полицейский погиб от своего пистолета рядом с Красной площадью

В Москве рядом с Историческим музеем на Красной площади обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Самаре горят дебаркадер и катер, пострадали два человека

Дебаркадер и катер горят в Самаре на площади 100 квадратных метров, пострадали два человека, сообщает в среду ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100

Решение о приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут принять только авиационные власти.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Украине предложили поставить ядерные мины на границе с Россией

Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
Обновлено в 03:54
Финансы

Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях

Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Политика

В Кремле отреагировали на открытие памятника Сталину в Новосибирске

Представитель президента РФ Дмитрий Песков провел встречу с журналистами, где прокомментировал открытие памятника Сталину, который появится в Новосибирске ко Дню Победы.
Обновлено в 05:57
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

На Шри-Ланке предотвратили новую серию терактов

На Шри-Ланке задержали семерых радикалов, связанных с организаторами серии терактов в пасхальный день 21 апреля.
Обновлено в 05:17
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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