Футбол

Семак стал гостем «Вечернего Урганта»Sports.ru 14:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
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«Как играть со «Спартаком», если вы веган?» Ургант подшутил над Семаком на Первом канале

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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:02, Вашингтон
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.
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Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу

На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
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Ирина Дубцова прокомментировала отношения с бывшим мужем

Певица Ирина Дубцова сохранила хорошие отношения с бывшим мужем Романом Черницыным.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.
Обновлено в 10:49
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Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности

В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД

Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
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Спорт

Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
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«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии

"Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.
Обновлено в 15:05
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Из минометов убили 11 мирных жителей в Алеппо

Сообщается, что погибли 11 мирных жителей, еще 15 человек были ранены.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США

Обновлено в 13:42
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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда

В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено в 12:25
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Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

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Экономика

ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек

По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
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В Швейцарии десять пассажиров самолета пострадали из-за турбулентности

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Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2»

Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.
Обновлено в 07:10
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В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
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Западные СМИ испугались «человека-мотылька» в небе над Чернобылем

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Происшествия

Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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