Семак стал гостем «Вечернего Урганта»Sports.ru 14:31

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Экономика РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Происшествия В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам В Луганске отрыли памятник журналистам ВГТРК — Игорю Корнелюку и Антону Волошину, которые погибли в Донбассе пять лет назад.

Шоу-бизнес Бари Алибасов выписан из больницы Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.

Интернет Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.

Происшествия Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.

Шоу-бизнес Ирина Дубцова прокомментировала отношения с бывшим мужем Певица Ирина Дубцова сохранила хорошие отношения с бывшим мужем Романом Черницыным.

Армия и оружие На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения Истребитель, получивший аббревиатуру SCAF (или FCAS), которая расшифровывается как Future Combat Air System - будущая наступательная воздушная система, позиционируется как многофункциональный истребитель, который сможет завоевывать господство в воздухе и наносить удары по наземным целям.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Два человека пострадали и один погиб в аварии на МКАД Автомобиль перевернулся на МКАД, в результате два человека пострадали и один погиб.

Армия и оружие Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.

Спорт Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".

Футбол «Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии "Ростов" проведет контрольную встречу с "Ганновером" в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии, сообщается на сайте ростовской футбольной команды.

Общество Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".

Политика Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Экономика ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Гаджеты Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.

Политика Дания может изменить свою позицию по «Северному потоку -2» Известное англоязычное финансовое издание Bloomberg заявило, что Дания в ближайшее время может пересмотреть свою позицию по поводу строительства газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает ФАН.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.