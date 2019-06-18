Футбол
Семак побывал в гостях у «Вечернего Урганта»Невские Новости 17:14
На Первом канале состоялся эфир развлекательной телепередачи «Вечерний Ургант», одним из гостей которой стал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Эфиры программы на время переехали в Петербург. О походе на передачу главного тренера сине-бело-голубые рассказали в своих социальных сетях.
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Когда узнали, что стали чемпионами, кто не умел танцевать, стал танцевать.
— Сергей Семак, российский футболистМатч ТВ 17:56
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