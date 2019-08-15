Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.

Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»

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