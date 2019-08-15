Футбол

Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»Sportbox.RU 05:59

Зенит — Ахмат
17 августа
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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