Футбол

Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»Sportbox.RU 05:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.
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Семак: «„Зенит“ готов усиливаться. Еще одного футболиста хотим подписать»

Sport24.ru04:19

Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»

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Семак: «Зенит» хотел бы летом усилить состав еще одним игроком

ТАСС06:06

Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»

Матч ТВ05:59

Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»

Sportbox.RU05:59

Семак заявил, что «Зенит» хочет подписать ещё одного футболиста

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Зенитный расчет. Самые дорогие приобретения в истории петербургского клуба

АиФ Санкт-Петербург06:09
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

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Армия и оружие

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В Петербурге загорелся рыбный цех

В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
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В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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