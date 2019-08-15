Футбол
Семак ответил на вопрос о трансферной кампании «Зенита»Sportbox.RU 05:59
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал условия, при которых петербургский клуб сделает новые приобретения в это трансферное окно.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Могилу звезды «Служебного романа» Людмилы Ивановой разграбили
Три года назад ушла из жизни народная артистка России Людмила Иванова.
Обновлено в 11:52
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами
Появилось видео страстного поцелуя Ольги Бузовой и Олега Майами Стоит отметить, что интернет-пользователи довольно скептически отнеслись к опубликованному видео.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.
Обновлено в 12:56
Политика
Аксенов назвал Запад виновником водной блокады Крыма
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины.
Обновлено вчера в 07:10
Общество
Правозащитника Льва Пономарёва оштрафовали на 100 тысяч рублей
Поводом для наказания стала статья Пономарёва в «Новой газете» без указания того, что движение «За права человека» признано иностранным агентом.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит 15 суток ареста
Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.
Обновлено в 13:15
Футбол
Спартак — Тун 2:1 (2-й тайм)
Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна".
Обновлено в 12:07
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Политика
ФБК рассказал о пентхаусе главы Мосгордумы за 100 млн рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников является владельцем семикомнатного пентхауса в центре Москвы, говорится в расследование фонда борьбы с коррупцией.
Обновлено в 11:22
Футбол
Михайличенко стал главным тренером киевского «Динамо»
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
"Видимо, советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону до сих пор не дает покоя история 40-х годов прошлого века, когда ядерная монополия США угрожала самому существованию Советского Союза и он просто был вынужден заниматься кражей американских атомных секретов", — сказал политик.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Петербурге загорелся рыбный цех
В Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское помещение, расположенное в доме №103 на Пулковском шоссе.
Обновлено в 07:03
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Политика
Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами
Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.
Обновлено в 13:34
Общество
На популярном сайте поиска работы HeadHunter появилась вакансия «полицейский снайпер ОМОН»
В графе "обязанности" указано: "охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведении спортивных, политических и культурно-массовых мероприятий".
Обновлено в 13:01
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
В России полностью восстановят бомбардировщик Ту-2
В ведомстве подчеркнули, что самолет будет восстановлен до летного состояния и станет единственным в мире Ту-2 способным подняться в небо.
Обновлено в 05:53
Происшествия
На севере Москвы произошёл пожар в ангаре
На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.
Обновлено в 13:42
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32