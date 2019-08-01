Футбол
Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»RT на русском 04:46
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика
Порошенко пообещал покаяться перед украинцами
Порошенко заявил, что когда-нибудь точно покается перед украинским народом, хотя говорить об этом рано.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Футбол
Бышовец: «У „Арсенала“ есть шансы пройти „Нефтчи“»
Первый матч между «Нефтчи» и «Арсеналом» пройдет сегодня, 1 августа. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 06:02
Политика
Германия отказалась платить репарации Польше
В апреле депутат польского Сейма Януш Шевчак заявил, что Варшава потребует от Германии выплат на сумму не менее 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Экономика
Новый класс заёмщиков выявлен в России
Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Новый состав правительства Украины представят в начале сентября
По словам Геруса, кабмин сформируют почти сразу после старта осенней сессии Верховной рады, который намечен на 4 сентября.
Обновлено в 07:22
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Обновлено в 07:17
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Происшествия
На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги
Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Футбол
Гилерме назвал трех лучших вратарей мира
Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме поделился мнением, кто является лучшими голкиперами мира на данный момент.
Обновлено в 04:12
Политика
Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Финансы
JPMorgan: снижение ставок ФРС не означает безоговорочного падения доллара
«Снижение ставок само по себе не гарантирует падения доллара», — отмечают в JPMorgan.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Пентагон подтвердил ведение подготовки бойцов сирийской группировки
Пентагон подтвердил, что занимается подготовкой бойцов группировки «Магавир Ас-Саура» в Сирии, в районе Эт-Танфа.
Обновлено в 07:41
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту с дорожными камерами
В Госавтоинспекции запустили проект — карту со всеми камерами, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:27