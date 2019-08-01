Футбол

Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»RT на русском 04:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
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