Футбол
Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»RT на русском 04:46
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
Обновлено в 11:58
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Политика
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Общество
Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку
Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
Овечкин намекнул на завершение карьеры
Обновлено в 09:55
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пожары в Сибири: возбуждено первое уголовное дело
Обновлено в 12:06
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Lenovo представила в России пять смартфонов
Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
Обновлено в 11:39
Космос
В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»
Обновлено в 07:53
Экономика
Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
Обновлено в 11:48
Политика
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Наука
В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»
Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Обновлено в 11:55
Игры
Ремастер Ghostbusters выйдет 4 октября на PS4, Xbox One, Switch и РС
Выход игры состоится 4 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Epic Games Store).
Обновлено в 12:00
Кино
Михаил Ефремов обратился к министру МВД
Смолева задержали перед спектаклем, где он должен был играть Д'Артаньяна. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.
Обновлено в 11:36
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные
Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52
Транспорт
ГИБДД «рассекретила» камеры видеонаблюдения на дорогах России
На сайте ведомства в тестовом режиме заработал новый раздел, на котором любой россиянин может узнать, где именно установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено вчера в 06:51
Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
Обновлено в 07:30
Путешествия
Новый короткий номер для туристов заработал в Москве
Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа.
Обновлено в 06:26
Политика
МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20