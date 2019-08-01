Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.

Происшествия Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

Политика Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

Общество Роспотребнадзор может наказать магазины за неправильную выкладку Большинство крупных торговых сетей в ближайшее время могут столкнуться со штрафами из-за новых правил продажи молочных продуктов.

Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Гаджеты Lenovo представила в России пять смартфонов Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.

Экономика Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).

Политика Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Наука В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху» Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.

Армия и оружие В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.

Кино Михаил Ефремов обратился к министру МВД Смолева задержали перед спектаклем, где он должен был играть Д'Артаньяна. МВД считает, что актер дискредитировал органы внутренних дел РФ.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Общество Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Транспорт ГИБДД «рассекретила» камеры видеонаблюдения на дорогах России На сайте ведомства в тестовом режиме заработал новый раздел, на котором любой россиянин может узнать, где именно установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Кино Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Путешествия Новый короткий номер для туристов заработал в Москве Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа.