Футбол

Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»RT на русском 04:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
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Малком — топ для РПЛ, но он разрушит все, что выстраивал Семак. «Зенит» с ним не станет сильнее

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Семак отказался комментировать возможный переход Малком

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«Зенит». Что говорит о Малкоме Сергей Семак?

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Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»

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ProstoProSport04:27

Сергей Семак: «Давайте подождем, пока клуб официально объявит о Малкоме»

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
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Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
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В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Lenovo представила в России пять смартфонов

Lenovo официально вернулась в Россию с пятью новыми смартфонами, которые были представлены в Москве на специальном мероприятии компанией Mobilidi, официальным дистрибьютором в РФ.
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Суд арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане

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В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»

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Медведев поручил доработать законопроект об онлайн-торговле алкоголем

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину совместно с заинтересованными органами власти доработать законопроект об онлайн-продаже алкоголя до 12 сентября 2019 года, следует из протокола совещания у председателя правительства (есть в распоряжении RNS).
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Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
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В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»

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Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»

В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
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В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии

В постпредстве России добавили, что возникает вопрос, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
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Выход игры состоится 4 октября на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС (Epic Games Store).
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Михаил Ефремов обратился к министру МВД

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Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

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Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные

Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
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На сайте ведомства в тестовом режиме заработал новый раздел, на котором любой россиянин может узнать, где именно установлены средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
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Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв

За одним исключением — искрометного и драйвового спин-оффа «Форсажа», в котором правят бал Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.
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Новый короткий номер для туристов заработал в Москве

Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа.
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МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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