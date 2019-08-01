Футбол
Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»RT на русском 04:46
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Транспорт
В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута
Обновлено в 08:37
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста
Обновлено вчера в 17:42
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза
Обновлено в 08:53
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Хоккей
Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х
Ранее Панарин, который родился в Коркино (город в Челябинской области), в интервью Sports.ru заявил, что с 1990-х годов в России ничего не изменилось.
Обновлено в 08:04
Общество
Финляндия ужесточит требования к визам для россиян
В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Авто
Suzuki назвала стоимость нового Jimny
Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разбила мужу нос
Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Игры
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru.
Обновлено в 07:33
Финансы
Курс доллара превысил отметку 64 рубля
Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 04:20
Здоровье
ВЦИОМ: 70% россиян сталкивались с онкологией
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Сюда также входят их знакомые, близкие и друзья.
Обновлено в 00:50
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
В КНДР провели испытания реактивного снаряда нового типа
Власти, учёные и инженеры Северной Кореи провели испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Стало известно о разводе дочери Игоря Крутого
Фанаты заподозрили, что дочь известного продюсера Виктория рассталась с мужем — ресторатором Давидом Берковичем.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21