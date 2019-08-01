Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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