Футбол

Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»RT на русском 04:46

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
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Семак ответил на вопрос о приглашении Малкома в «Зенит»

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Сергей Семак: Малком? Не хочу говорить про то, чего нет

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Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»

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Малком — топ для РПЛ, но он разрушит все, что выстраивал Семак. «Зенит» с ним не станет сильнее

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Семак рассказал, на какой позиции видит Малкома в «Зените»

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Семак – о переходе Малкома: «Будут новости – узнаете из официальных источников»

ProstoProSport04:27

Семак – о Малкоме, «Краснодаре» и ВАР

Спорт-Экспресс05:35
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Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян

Обновлено в 06:17
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 09:00
Транспорт

В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута

Обновлено в 08:37
Общество

Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 08:30
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В Сибирь для тушения пожаров перебросили десять военных самолетов

Обновлено в 05:52
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в Москве

Обновлено в 07:29
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Белом море пропала группа туристов из Петербурга

Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Политика

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады

Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика

В Станице Луганской начинаются работы по разминированию моста

Обновлено вчера в 17:42
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору спелого арбуза

Обновлено в 08:53
Происшествия

Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов

В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Хоккей

Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х

Ранее Панарин, который родился в Коркино (город в Челябинской области), в интервью Sports.ru заявил, что с 1990-х годов в России ничего не изменилось.
Обновлено в 08:04
Общество

Финляндия ужесточит требования к визам для россиян

В министерстве иностранных дел Финляндии выразили надежду, что после введения с 1 сентября новых требований к документам при подаче на финскую шенгенскую визу количество заявлений от россиян не уменьшится.
Обновлено в 07:23
Авто

Suzuki назвала стоимость нового Jimny

Компания Suzuki объявила стартовую цену на внедорожник Jimny нового поколения.
Обновлено вчера в 08:42
Авто

Представлены изображения обновленного УАЗ 469

УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разбила мужу нос

Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Игры

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет» — market.rt.ru.
Обновлено в 07:33
Финансы

Курс доллара превысил отметку 64 рубля

Курс доллара в ходе торгов превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 19 июня.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Как рассказали в ведомстве, манёвры продлятся до 9 августа под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 04:20
Здоровье

ВЦИОМ: 70% россиян сталкивались с онкологией

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. Сюда также входят их знакомые, близкие и друзья.
Обновлено в 00:50
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

В КНДР провели испытания реактивного снаряда нового типа

Власти, учёные и инженеры Северной Кореи провели испытания управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, передаёт РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Стало известно о разводе дочери Игоря Крутого

Фанаты заподозрили, что дочь известного продюсера Виктория рассталась с мужем — ресторатором Давидом Берковичем.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми

В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Авто

АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada

С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
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