Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре вратаря команды Андрея Лунёва в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».

Семак: «Зенит» допустил командные ошибки в матче с «Локомотивом»

Спорт день за днем

Армия и оружие Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве Две российские эскадры под командованием графа Алексея Орлова, включавшие в себя девять линейных кораблей, три фрегата, бомбардирский корабль и около двух десятков вспомогательных судов, обнаружили на рейде Чесменской бухты турецкую флотилию: 16 линейных кораблей, шесть фрегатов, шесть парусно-гребных судов, 13 галер и 32 малых судов.

Происшествия Пропавшую с миллионами Луизу Хайруллину задержали в Казани По версии следствия женщина похитила более 25 миллионов рублей из банка, в котором работала, и скрылась в неизвестном направлении.

Происшествия Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.

Политика Кадровое решение по задержанному помощнику полпреда примут 8 июля Кадровое решение по помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву примут 8 июля на оперативном совещании.

Политика Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС 31 октября Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года.

Здоровье О каких болезнях может говорить ухудшение зрения Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.

Политика В Петербурге сотни оппозиционных кандидатов снимают с муниципальных выборов Ранее оппоненты власти жаловались, что у избиркомов выстраивались очереди спортсменов, якобы желающих стать депутатами, что создавало трудности с подачей документов.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Энергетика В России предложили распечатать государственный резерв По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.

Футбол Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.

Авто Стала известна дата выхода пикапа Renault Duster в России Кроссовер Renault Duster, представленный в Европе под румынским брендом Dacia, скоро получит новую версию – в кузове пикап.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в истязании жены и дочери петербуржца Полицейские задержали 44-летнего мужчину. Оказалось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело об истязании.

Происшествия Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Кино Сильвестр Сталлоне снимет сиквел «Неудержимых» Актёр и режиссёр фильма «Неудержимые» Сильвестр Сталлоне сообщил о старте работы над четвёртой частью боевика.

Транспорт Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.

Авто В продажу выходит новый премиум-внедорожник на базе Toyota Crown В продажу выходит новый премиальный внедорожник Hongqi HS7 от китайского концерна FAW.

Наука Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов На планете можно посадить леса на 900 миллионах гектаров, которые находятся вне сельскохозяйственных угодий и городов, сообщается в Science.

Политика Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".

Происшествия Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.

Политика В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля Депутат Верховной рады Евгений Мураев обвинил украинские власти в том, что они покупают импортный уголь, а не вкладывают деньги в собственные угольные предприятия.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.