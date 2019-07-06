Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил работу судей в матче за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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