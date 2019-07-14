Сине-бело-голубые сразятся с соперниками из «Тамбова» в первом домашнем матче чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 на «Газпром Арене». Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак озвучил стартовый состав своей команды на матч с «Тамбовом».

Семак определился со стартовым составом «Зенита» на матч с «Тамбовом»

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