Футбол

Семак определился со стартовым составом «Зенита» на матч с «Тамбовом»Невские Новости вчера в 10:55

Сине-бело-голубые сразятся с соперниками из «Тамбова» в первом домашнем матче чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 на «Газпром Арене». Тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак озвучил стартовый состав своей команды на матч с «Тамбовом».
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