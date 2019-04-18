Футбол

Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»News.ru 05:56

Краснодар — Зенит
20 апреля
в 14:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Мы смотрим на таблицу, но не вниз.
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Сергей Семак
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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