Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»News.ru 05:56
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Мы смотрим на таблицу, но не вниз.
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Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Общество
Госдума разрешила кассирам кинотеатров требовать паспорта у зрителей
Кассиры и контролеры кинотеатров получили право требовать паспорт у покупателей билетов на фильмы возрастной категории "18+" в случае, если возникают сомнения в их совершеннолетии.
Обновлено в 06:58
Наука
Белые акулы испытывают страх при виде касаток
Для слежки ученые на белых акул прикрепили акустические метки. В общей сложности на контроле находилось 165 акул.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Потепление до 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели
Повышение температуры до 19 градусов тепла и сухая погода ожидается в Москве в начале следующей недели.
Обновлено в 08:13
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений стало нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Башаров продолжает жить с экс-супругой после развода
Шоумен дал экс-супруге обещание, что больше не будет употреблять спиртное.
Обновлено в 05:38
Игры
NetherRealm впервые показала Mortal Kombat 11 на Nintendo Switch
WB Games и NetherRealm за несколько дней до глобального релиза Mortal Kombat 11 наконец-то показали версию файтинга для Nintendo Switch.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
Обновлено в 09:42
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
На вдову Дмитрия Марьянова подали в суд из-за наследства
На Ксению Бик, вдову известного российского актера Дмитрия Марьянова, подали в суд.
Обновлено в 04:59
Футбол
Президент «Ростова» не хотел бы видеть Глушакова в своем клубе
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц предположил, может ли полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков войти в состав его клуба, передает Sport24.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику юбилейного концерта Пугачёвой
Народная артистка СССР Алла Пугачёва дала юбилейный концерт в Кремлёвском дворце 17 апреля.
Обновлено в 07:28
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Открытое горение в бизнес-центре в Челябинске ликвидировано
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 310 кв. м в здании бизнес-центра «Аврора» в Челябинске.
Обновлено в 09:20
Спорт
Кот и медведь стали талисманами олимпийской команды России
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Гаджеты
Новый OnePlus 7 показали на первом тизерном изображении
Что касается изображения, то предположительно на нем показана старшая версия с 6,64-дюймовым экраном и батареей на 4 000 мАч.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Льготы по ипотеке помогут в лечении больных
Льготная ипотека вводится для медиков, приехавших во Владимирскую область из других регионов.
Обновлено в 09:50
Политика
Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе
Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:53
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию ПриватБанка
Суд признал противоправными решения Нацбанка Украины, правительства, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, следствием которых стала национализация банка.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба
Обновлено в 07:50
Общество
Суд отклонил иск IKEA к связанной с Грудининым компании
Арбитражный суд Московской области в четверг отклонил иск российской "дочки" компании IKEA о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент", одним из учредителей которого является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:18
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01