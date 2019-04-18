Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»News.ru 05:56
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Мы смотрим на таблицу, но не вниз.
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Происшествия
В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика
Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины
Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Обновлено в 06:57
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В Подмосковье построят новые мосты над железной дорогой
Новые путепроводы в местах наиболее напряженных железнодорожных переездов в Подмосковье планируется ввести в строй в ближайшие два года.
Обновлено в 07:16
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика
В Кремле официально объявили о визите Ким Чен Ына в Россию
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский поддержал легализацию марихуаны и проституции на Украине
Бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказался за легализацию медицинской марихуаны в стране.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
В Госдуме объяснили заход кораблей НАТО в Балтийское море
Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. В составе группы вымпелы США, Польши, Турции и Испании.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Зеленский назвал Путина своим врагом
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о присутствии беременной женщины во время драки в кафе
В Пресненском суде Москвы началось новое слушание по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:57
Авто
Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер
Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Названы регионы России, лидирующие по продажам подержанных автомобилей
Российскими аналитиками был составлен список регионов страны, которые лидируют по продажам подержанных легковых машин по результатам первого квартала текущего года.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Челябинске загорелся бизнес-центр
Бизнес-центр "Аврора" загорелся в Челябинске, идет эвакуация, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-центре управления МЧС России по региону.
Обновлено в 08:21
Путешествия
Более 100 россиян не смогли вылететь из Санкт-Петербурга на Хайнань
Российские туристы, планировавшие вылететь 18 апреля на китайский остров Хайнань из Санкт-Петербурга по линии нескольких туроператоров, не смогли попасть на рейс авиакомании iFly, сообщает АТОР.
Обновлено в 07:35
Экономика
Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат
Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
Степашин опроверг обмен аварийного жилья на новое с доплатой
Сегодня на совещании в правительстве Карелии Степашин опроверг информацию о том, что гражданам, имеющим в аварийном доме квартиру в собственности, придётся при переезде в новое жилье доплачивать разницу между рыночной стоимостью старого и нового жилья.
Обновлено в 06:41
Экономика
Госдума ужесточает условия работы МФО и выдачу микрокредитов
Как отметил Володин, это необходимо для пресечения мошеннических способов получить микрокредит.
Обновлено в 05:17
Политика
Захарова назвала международную изоляцию Крыма мифом
Международная изоляция полуострова Крым является мифом, заявила на брифинге в Ялте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Авто
Названы автомобили, которые займут место Ford в России
Как считают эксперты, вместе с уходом SUV и легковых автомобилей Ford из России увеличится доля рынка других брендов, но это будет почти незаметно, потому что доля Ford составляла всего 3%, а это «не та цифра, которая окажет влияние на рынок».
Обновлено в 05:30
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом на Мадейре погибли 29 человек
29 человек погибли, ещё 27 пострадали в крупном ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщает агентство Луса со ссылкой на прокуратуру.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Писателя Быкова госпитализировали
Писателя, поэта и публициста Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Летевший из Петербурга в Дубай Boeing-757 экстренно сел в Иране
Пассажирский лайнер Boeing-757, летевший из Петербурга в Дубай, совершил экстренную посадку в аэропорту Мехрабад иранской столицы Тегерана.
Обновлено в 07:54
Экономика
В правительстве обсуждают введение нового экологического налога
Кириллов считает, что новый налог поможет модернизировать «грязные» производства и станет дополнительным стимулом для использования современных технологий по очистке воды как промышленными предприятиями, так и коммунальным сектором.
Обновлено в 01:27
Политика
Парламент Греции требует от Германии репараций
Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.
Обновлено вчера в 21:44