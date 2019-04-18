Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»News.ru 05:56

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Мы смотрим на таблицу, но не вниз.

Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

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