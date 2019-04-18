Футбол
Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»News.ru 05:56
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Мы смотрим на таблицу, но не вниз.
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Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 05:25
Общество
«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков
Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым.
Обновлено в 06:39
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский оценил запрет российских соцсетей на Украине
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский считает неоправданным шагом запрет в стране российских социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Обновлено в 04:40
Финансы
ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов
В России приостановился тренд на девалютизацию депозитов, на 1 апреля доля вкладов в валюте составила 21,5%, сообщила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.
Обновлено в 05:06
Экономика
Bloomberg назвал самые несчастные экономики мира
Венесуэла в пятый раз подряд возглавила ежегодно обновляемый Bloomberg рейтинг самых «несчастных» экономик мира (Misery Index).
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский допустил роспуск Рады
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский исключил вероятность того, что нынешнему главе государства Петру Порошенко удастся создать большую фракцию в Раде и возглавить оппозицию.
Обновлено в 04:26
Футбол
Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА
Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Главу застройщика «Норманн» обвинили в мошенничестве
Глава компании «Норманн» задержан под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала Пугачевой свой фирменный шпагат
"Молодец!" — похвалила Волочкову Пугачева. "Сесть на шпагат на высоких каблуках не так-то просто", — отметила балерина.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Карелия получила аванс в 220 млн рублей на расселение аварийного жилья
Цицин вручил Парфенчикову платежное поручение на перечисление авансового платежа – 220,08 миллиона рублей, что составляет 30% от суммы средств фонда, предназначенных для первого этапа расселения аварийного жилья в Карелии на 2019-2020 годы.
Обновлено в 06:16
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Футбол
«Барселона» собирается убедить «МЮ» отпустить Рэшфорда
По информации Mundo Deportivo, каталонцы собираются убедить "МЮ" отпустить игрока, предложив им вариант с обменом.
Обновлено в 06:55
Политика
Посол России в Таллине: визит президента Эстонии в Москву открывает возможности
Посол России в Эстонии Александр Петров рассказал в специальном интервью ТАСС об ожиданиях от визита президента республики Керсти Кальюлайд в Москву, ответил на вопросы о возможностях подписания двусторонних соглашений, а также дал оценку курсу на наращивание военного присутствия США и НАТО в Европе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Первоуральске девочка спрыгнула с крыши лицея
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ и Главное управление Генерального штаба России должны быть признаны террористическими организациями.
Обновлено в 06:18
Общество
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Космос
Первая молекула во Вселенной наконец обнаружена в космосе
Теоретические модели уже давно предсказывали существование молекулы HeH+, а кроме того, эта молекула была синтезирована в лаборатории и подробно изучалась, начиная еще с 1925 г. Однако обнаружение молекулы HeH+ в естественных условиях до сих пор ни разу не было осуществлено.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Томской области
Ранее УМВД по Томской области сообщило, что утром в четверг три человека погибли, еще трое пострадали в результате лобового столкновения легкового автомобиля Honda и грузовика Freightliner.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Футбол
Игорь Ефремов: «Позиция рабочей группы по лимиту на легионеров будет сформирована в мае»
К исполкому, который состоится в мае, будет сформирована четкая позиция и исполком утвердит это решение.
Обновлено в 06:12
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44