Футбол
Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составеНева Спорт 12:19
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо». Команды встречаются в рамках пятого тура РПЛ. В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак сообщил, что команда не осторожничает при выборе состава.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:48, Вашингтон
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