Футбол

Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составеНева Спорт 12:19

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо». Команды встречаются в рамках пятого тура РПЛ. В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак сообщил, что команда не осторожничает при выборе состава.
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Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составе

Нева Спорт12:19

Семак объяснил отсутствие Малкома в стартовом составе «Зенита» на матч с «Динамо»

Невские Новости13:28

Сергей Семак: «Малкому нужно адаптироваться к РПЛ»

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Семак объяснил отсутствие Малкома в стартовом составе «Зенита» на матч с «Динамо»

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Сергей Семак: «Малкому нужно адаптироваться к РПЛ»

Матч ТВ11:50

Семак: «Малкому нужно определенное время, чтобы адаптироваться»

Евро-футбол.ру12:04
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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