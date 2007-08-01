Футбол

Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составеНева Спорт 12:19

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо». Команды встречаются в рамках пятого тура РПЛ. В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак сообщил, что команда не осторожничает при выборе состава.
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Сергей Семак
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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