Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо». Команды встречаются в рамках пятого тура РПЛ. В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак сообщил, что команда не осторожничает при выборе состава.

Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составе

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