Футбол
Семак объяснил, почему не выпустил Малкома в стартовом составеНева Спорт 12:19
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему новичок команды бразилец Малком не попал в стартовый состав на матч с «Динамо». Команды встречаются в рамках пятого тура РПЛ. В эфире телеканала «Матч Премьер» Семак сообщил, что команда не осторожничает при выборе состава.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
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Автомобили "Лада" и Volkswagen столкнулись в субботу на 235-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в результате ДТП два человека погибли и двое госпитализированы в состоянии комы, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.
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Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
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Новосибирцы вышли на акцию в поддержку москвичей «За честные выборы»
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