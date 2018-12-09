Футбол
Семак объяснил, почему «Зенит» потерпел второе поражение подряд
Семак объяснил, почему «Зенит» потерпел второе поражение подрядАиФ Санкт-Петербург02:52
|8′
Егор Сорокин
Эрнани
|18′
Олег Шатов
|28′
|29′
Хорен Байрамян
|39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
|49′
|50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
|55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
|55′
Леандро Паредес
|59′
|61′
Артур Сагитов
|63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
|65′
|78′
Филип Уремович
|84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
|85′
|90′+4′
Владимир Гранат
Зенит
Расстановка 3‑5‑2
99
Лунев
2
Анюков
6
Иванович
13
Нету
14
Кузяев
33
Эрнани
5
Паредес
10
Маркизио
29
Заболотный
11
Дриусси
17
Шатов
21
Бабурин
69
Степанов
5
Уремович
44
Навас
80
Сорокин
2 ×
12
Калинин
88
Камболов
18
Могилевец
14
Гранат
19
Байрамян
11
Бухаров
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему его команда проигрывает уже второй раз подряд. Слова специалиста приводит «Чемпионат». По мнению Семака, ключевую роль в поражениях сыграло то, что футболисты допускают «курьезные ошибки в обороне».
АиФ Санкт-Петербург02:52
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