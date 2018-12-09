Футбол

Семак объяснил, почему Дзюбы нет в заявке на матч с «Рубином»
Советский спорт
вчера в 10:42

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
В заявке на матч отсутствует нападающий Зенита Артем Дзюба. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак объяснил отсутствие форварда.
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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