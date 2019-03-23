Семак объяснил, почему Азмун не играл с «Аустрией»ProstoProSport 14:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающему команды Сердару Азмуну предоставили дополнительный отдых, поэтому он не играл товарищеский матч с «Аустрией».

Семак объяснил, почему Азмун не играл с «Аустрией»

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