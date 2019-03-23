Футбол

Семак объяснил, почему Азмун не играл с «Аустрией»ProstoProSport вчера в 14:12

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающему команды Сердару Азмуну предоставили дополнительный отдых, поэтому он не играл товарищеский матч с «Аустрией».
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