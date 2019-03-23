Футбол
Семак объяснил, почему Азмун не играл с «Аустрией»ProstoProSport вчера в 14:12
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
|14′
|16′
Денис Черышев
|19′
Александр Головин
|26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
|45′
|64′
Денис Черышев
Федор Чалов
|77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
|84′
Эден Азар
|88′
Дрис Мертенс
|90′
|90′
Александр Головин
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|13
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|1
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
20
Боята
5
Вертонген
21
Кастань
8
Тилеманс
6
Дендонкер
22
Шадли
14
Мертенс
23
Батшуайи
10
Азар
2 ×
1
Гилерме
2
Фернандес
3
Набабкин
14
Джикия
13
Кудряшов
18
Жирков
19
Ахметов
17
Головин
11
Миранчук
10
Чалов
9
Смолов
Россия
Расстановка 5‑4‑1
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающему команды Сердару Азмуну предоставили дополнительный отдых, поэтому он не играл товарищеский матч с «Аустрией».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:37, Ашберн
Спорт
Россияне победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию
Обновлено вчера в 08:43
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Общество
Навальный заявил о слежке «пригожинских» за ним
Обновлено в 03:02
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами
Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Норвежский охотник подстрелил бегуна вместо косули
Норвежский охотник обвинен в покушении на убийство из-за того, что подстрелил 75-летнего бегуна, пишет The Local.
Обновлено в 01:02
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Театры
На красноярский фестиваль театров кукол приедет 11 театров России
Во внеконкурсной программе будут представлены постановки "Сияющая в ночи" курганского театра кукол "Гулливер" и "Комната Герды" петербургского театра "Особняк".
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Москве полицейского задержали за вымогательство и участие в ОПГ
В Москве сотрудники управления собственной безопасности МВД задержали капитана полиции, инспектора ППС по Таганскому району за вымогательство денег у людей, употребляющих наркотики.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Шнурова о роспуске Минкультуры
Музыкант Сергей Шнуров призвал к роспуску Министерства культуры РФ в силу своей некомпетентности, предположила депутат Госдумы Елена Драпеко.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров»
Более 70 московских театров будут открыты бесплатно допоздна и до самого утра в рамках общегородской акции "Ночь театров", которая начнётся в столице в 21.00 мск в субботу в преддверии Всемирного дня театров.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
23 марта около 6 часов утра молния попала в фюзеляж самолета, летевшего из Казани в Сочи, при заходе на посадку в аэропорту Адлер.
Обновлено в 04:08
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Хоккей
Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»
Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей регулярки, включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что он порезан.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Израиль нанес удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильский беспилотник нанес два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.
Обновлено в 03:46
Политика
«Русское расследование» в США закончилось. Стартует «украингейт»
Рэйчел Мэддоу с канала MSNBC с комом в горле сообщила зрителям новости о том, что специальный прокурор Мюллер завершил свое расследование "дела Трампа" и решил не предъявлять уголовных обвинений самому президенту США, членам его семьи и сотрудникам его избирательного штаба.
Обновлено в 01:00
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории английского футбола
Бывший форвард лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри победил в голосовании за лучшего легионера в истории чемпионата Англии.
Обновлено в 04:31
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Неисправный эскалатор стал причиной паники в парижском "Диснейленде". Сломавшийся механизм начал издавать звуки, похожие на выстрелы.
Обновлено вчера в 22:57
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено вчера в 13:33
Хоккей
«Каролина» разгромила «Миннесоту» с шайбой Свечникова
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:23
Политика
Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан
В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г. После принятия присяги Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить имя Назарбаева в названии центральных улиц городов.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний редкого самолета ВМФ РФ
На опубликованных кадрах можно увидеть самолет, на борту которого красуется надпись «Черноморский флот» и нарисован дельфин.
Обновлено в 03:14
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05