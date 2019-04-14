Футбол

Семак объяснил победу «Зенита» в матче против «Анжи»Невские Новости вчера в 13:07

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Победу со счетом 5:0 удалось достичь благодаря успешной реализации моментов. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче против «Анжи». По словам спортивного наставника, его команда играла «неплохо» и победила заслуженно.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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