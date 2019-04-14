Семак объяснил победу «Зенита» в матче против «Анжи»Невские Новости вчера в 13:07

Победу со счетом 5:0 удалось достичь благодаря успешной реализации моментов. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных в матче против «Анжи». По словам спортивного наставника, его команда играла «неплохо» и победила заслуженно.

Семак объяснил победу «Зенита» в матче против «Анжи»

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