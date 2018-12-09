Футбол

Семак объяснил два подряд поражения «Зенита» «курьёзными ошибками»
78.ru
вчера в 23:10

Зенит — Рубин
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
8′
Егор Сорокин
Эрнани
18′
Олег Шатов
28′
29′
Хорен Байрамян
39′
Игорь Калинин
Луиш Нету
49′
50′
Егор Сорокин
Леандро Паредес
55′
Роберт Мак
Антон Заболотный
55′
Леандро Паредес
59′
61′
Артур Сагитов
63′
Раиль Абдуллин
Данил Степанов
Александр Ерохин
Клаудио Маркизио
65′
78′
Филип Уремович
84′
Артур Сагитов
Александр Бухаров
Клаудио Маркизио
85′
90′+4′
Владимир Гранат
По мнению Семака, в первой половине сезона «Зенит» показал «абсолютно нормальный результат». Напомним, накануне «Зенит» потерпел второе подряд поражение в чемпионате России, но всё равно сохранил первое место в турнирной таблице. Больше интересных новостей читайте в нашем канале на «Яндекс.Дзен».
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Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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