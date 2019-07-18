Футбол
Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»Невские Новости 04:37
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии выездного матча с «Сочи» рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России. В стартовом матче чемпионата «Зенит» уверенно обыграл «Тамбов» на «Газпром-Арене». Теперь сине-бело-голубых ждет путешествие на юг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
19-летний голландский защитник Маттейс де Лигт официально стал игроком туринского "Ювентуса". Контракт с футболистом подписан на пять лет.
Обновлено в 04:55
Футбол
Карпин заявил о готовности возглавить «Зенит»
Будучи футболистом, Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Также он тренировал красно-белых и брал с этой командой серебро РПЛ.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
СМИ: в Швеции испугались рейда десантников России
В своем материале польский журналист высказывает точку зрения, что Россия с целью исключения Украины как соперника в борьбе за влияние на Балтийском море якобы "планировала ядерный удар по Швеции" еще до начала кризиса на Украине.
Обновлено в 04:30
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
МИД Украины подготовил меры в ответ на решение России по Донбассу
«На фоне указанных действий Кремля МИД уже подготовил на рассмотрение СНБО Украины перечень мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов граждан Украины», — указывается в заявлении.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Политика
Около десяти тысяч клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак
Американская компания Microsoft за год уведомила около 10 тысяч клиентов о том, что они подверглись угрозе кибератак, проводившихся якобы при поддержке разных государств, говорится в сообщении корпорации.
Обновлено в 02:41
Политика
МИД прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Полномочия российской делегации в ПАСЕ были возвращены без всяких условий и исключений, те положения, которые содержатся в резолюции комитета организации, не являются условиями, а лишь пожеланиями, Москва так их и рассматривает, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Политика
Комитет Госдумы поддержал законопроект о праве силовиков сбивать дроны
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении проект закона, который даёт право силовикам в случае необходимости пресекать полёт беспилотника.
Обновлено в 04:04
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Технологии
Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк представил масштабное обновление приложения "Сбербанк Онлайн" с 18 июля и теперь оно может подстраиваться под задачи каждого клиента, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 04:48
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Экономика
В России резко выросло производство и потребление устриц
Вместе с аквакультурным производством в прошлом году вырос и вылов устриц, рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
Обновлено в 00:32
Экономика
«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ
"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото
Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев
Обновлено вчера в 12:32
Игры
Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Обновлено в 05:02
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Шведские врачи выявили новую болезнь, которую может получить человек через клещей.
Обновлено вчера в 16:20
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05