Футбол
Семак о поражении «Зенита»: выиграли те, кто заслуживал большеГазета.Ru 15:42
Константин Плиев
Данил Глебов
|38′
Тимофей Калачев
Артем Щадин
|45′+1′
Данил Глебов
|56′
|65′
Антон Заболотный
Роберт Мак
|66′
Эмануэль Маммана
Ивелин Попов
|67′
|70′
Эмильяно Ариэль Ригони
|71′
Леон Мусаев
Александр Ерохин
Бактиер Зайнутдинов
Александр Гацкан
|71′
|74′
Клаудио Краневиттер
Магомед Оздоев
|90′+2′
Эльмир Набиуллин
Ростов
Расстановка 4‑4‑2
30
Песьяков
5
Хаджикадунич
6
Сигурдссон
17
Норманн
25
Логашов
15
Глебов
92
Щадин
84
Гацкан
28
Чернов
8
Попов
14
Шомуродов
41
Кержаков
2
Анюков
30
Маммана
13
Нету
19
Смольников
21
Ерохин
27
Оздоев
15
Набиуллин
24
Ригони
20
Мак
33
Эрнани
Зенит
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак дал комментарий по поводу проигрыша команды на выездном матче 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт". Сине-бело-голубые не смогли обыграть "Ростов", в результате чего, встреча закончилась со счетом 0:1.
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