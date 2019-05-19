Семак о поражении «Зенита»: выиграли те, кто заслуживал большеГазета.Ru 15:42

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак дал комментарий по поводу проигрыша команды на выездном матче 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт". Сине-бело-голубые не смогли обыграть "Ростов", в результате чего, встреча закончилась со счетом 0:1.

Семак о поражении «Зенита»: выиграли те, кто заслуживал больше

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