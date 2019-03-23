Футбол

Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»78.ru вчера в 14:29

Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия». По словам наставника сине-бело-голубых, команда будет готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше.
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Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»

78.ruвчера в 14:29

Сергей Семак: Ощущения после крупного поражения не очень приятные

Советский спортвчера в 13:23

Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»

Матч ТВвчера в 13:59

Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»

Sportbox.RUвчера в 13:59

Семак: вряд ли поражение в матче с «Аустрией» изменит турнирную таблицу

Чемпионатвчера в 14:11

Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»

Спорт-Экспрессвчера в 14:15

«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна

Спорт день за днемвчера в 13:35
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Политика

Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика

Чубайс высказался по приватизации «Роснано»

Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Космос

В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца

В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.
Обновлено вчера в 09:15
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Космос

В воскресенье ожидается магнитная буря

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено 22 марта в 10:34
Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество

В Братске пройдёт митинг в защиту озера Байкал

Обновлено 21 марта в 22:20
Происшествия

В Судане загорелся президентский дворец

В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено вчера в 11:39
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско

Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено вчера в 17:49
Происшествия

В Павловске лоб в лоб столкнулись маршрутки, водителей зажало

По версии одного из очевидцев, водитель маршрутки ехал с большой скоростью и при этом разговаривал по телефону.
Обновлено в 02:54
Политика

В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Обновлено в 01:06
Авто

Эксперты назвали признаки некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Жители сирийской Хамы отравились газом после обстрела боевиков

После обстрела боевиков в провинции Хама в больницы доставлены мирные жители с симптомами отравления газом.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами

Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Герцогиня Кембриджская решила избавиться от лучшей подруги

Уточняется, что герцогиня Кембриджская сочла Роуз Ханбери конкуренткой.
Обновлено в 02:51
Авто

А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника

Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.
Обновлено в 01:14
Происшествия

На улице Хошимина на глазах у хозяина сгорел автомобиль

Обновлено в 01:31
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол

Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»

Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала фото с матерью и подросшим сыном

Виктория Лопырева разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в компании своей матери и сына.
Обновлено в 02:43
Политика

Порошенко призвали покаяться за принесенные украинцам страдания

Обновлено в 02:15
Кино

В байопике про Элтона Джона оставят любовную сцену

Несмотря на разговоры о возможной цензуре, в биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» будет включена гей-сцена с участием Тэрона Эджертона и Ричарда Мэддена.
Обновлено вчера в 10:48
Единоборства

Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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