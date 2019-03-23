Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»78.ru вчера в 14:29

Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия». По словам наставника сине-бело-голубых, команда будет готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше.

Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»

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