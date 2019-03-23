Футбол
Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»78.ru вчера в 14:29
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия». По словам наставника сине-бело-голубых, команда будет готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше.
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Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»
Sportbox.RUвчера в 13:59
«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна
Спорт день за днемвчера в 13:35
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Политика
Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:58
Экономика
Чубайс высказался по приватизации «Роснано»
Председатель правления ООО УК "Роснано" Анатолий Чубайс считает приватизацию компании маловероятной.
Обновлено вчера в 08:30
Космос
В рамках эксперимента NASA добровольцы проведут в кровати 2 месяца
В рамках эксперимента, который организовывает космическое агентство NASA, добровольцы проведут неподвижно в кровати 2 месяца.
Обновлено вчера в 09:15
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забили Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Космос
В воскресенье ожидается магнитная буря
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в воскресенье, 24 марта, ожидается магнитная буря.
Обновлено 22 марта в 10:34
Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Общество
В Братске пройдёт митинг в защиту озера Байкал
Обновлено 21 марта в 22:20
Происшествия
В Судане загорелся президентский дворец
В столице Судана Хартуме загорелось историческое здание президентского дворца.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
В Павловске лоб в лоб столкнулись маршрутки, водителей зажало
По версии одного из очевидцев, водитель маршрутки ехал с большой скоростью и при этом разговаривал по телефону.
Обновлено в 02:54
Политика
В МИРЭС назвали Россию энергетической сверхдержавой
Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай заявил, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
Обновлено в 01:06
Авто
Эксперты назвали признаки некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Жители сирийской Хамы отравились газом после обстрела боевиков
После обстрела боевиков в провинции Хама в больницы доставлены мирные жители с симптомами отравления газом.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Герцогиня Кембриджская решила избавиться от лучшей подруги
Уточняется, что герцогиня Кембриджская сочла Роуз Ханбери конкуренткой.
Обновлено в 02:51
Авто
А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника
Мюллер, используя свой опыт в 3D-искусстве, попытался выразить, как он видит классические автомобили в качестве транспорта для диких животных, таких как лев, бегемот, крокодил и панда.
Обновлено в 01:14
Происшествия
На улице Хошимина на глазах у хозяина сгорел автомобиль
Обновлено в 01:31
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено вчера в 06:06
Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева показала фото с матерью и подросшим сыном
Виктория Лопырева разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в компании своей матери и сына.
Обновлено в 02:43
Кино
В байопике про Элтона Джона оставят любовную сцену
Несмотря на разговоры о возможной цензуре, в биографический фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен» будет включена гей-сцена с участием Тэрона Эджертона и Ричарда Мэддена.
Обновлено вчера в 10:48
Единоборства
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55