Футбол

Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»78.ru 14:29

Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия». По словам наставника сине-бело-голубых, команда будет готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»

78.ru14:29

Семак: вряд ли поражение в матче с «Аустрией» изменит турнирную таблицу

Чемпионат14:11

Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»

Матч ТВ13:59

Сергей Семак: «У Кузяева повреждение мениска, когда вернется в строй — пока неизвестно»

Sportbox.RU13:59

Сергей Семак: Ощущения после крупного поражения не очень приятные

Советский спорт13:23

Сергей Семак: «Вряд ли это поражение изменит таблицу»

Спорт-Экспресс14:15

«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна

Спорт день за днем13:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Политика

Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера

Обновлено в 13:53
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.
Обновлено в 18:14
Политика

Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики

Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Экономика

Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной

Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Происшествия

В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек

В Китае произошла новая трагедия: вечером в пятницу, 22 марта, на скоростной трассе в городе Чандэ центральной провинции Хунань внезапно загорелся туристический автобус, в котором в тот момент находились 56 человек - 53 туриста, два водителя и гид.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено в 19:11
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Общество

Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Спорт

Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол

Сборная Италии обыграла финнов в отборочном матче Евро-2020

Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы в группе J. Сборная Италии в Удине оказалась сильнее команды Финляндии 2:0. На седьмой минуте итальянцы повели в счете после Николы Бареллы, который воспользовался ошибкой финской обороны.
Обновлено в 18:27
Политика

Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

Актёр и шоумен, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в одном из интервью, что Крым снова станет украинским после того, как произойдёт смена власти в России.
Обновлено в 02:20
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Политика

Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек

Число участников субботнего марша по Лондону с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС достигло 1 миллиона человек, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша.
Обновлено в 15:13
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro

Обновлено вчера в 14:50
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Хоккей

Гол Ткачака в овертайме принес «Оттаве» победу над «Эдмонтоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме проиграл «Оттаве Сенаторз» — 3:4.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика

Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Общество

Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта

Обновлено в 17:49
Культура

Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона

Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Футбол

Болельщики «Зенита» растянули нецензурный баннер против канала «Z+»

Обновлено в 13:14
Общество

Эскизы для реставрации Максимовой дачи будут готовы к Международному дню памятников – 18 апреля

Компания «Гуар» из Санкт-Петербурга, которая занимается реставрацией Севастопольского художественного музея имени Крошицкого, готовит план реконструкции усадьбы Максимовой дачи.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек

В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами

Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное