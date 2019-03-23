Футбол
Семак о поражении «Зенита»: «Мы смотрелись не лучшим образом»78.ru 14:29
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался после поражения, которое нанесла «Аустрия». По словам наставника сине-бело-голубых, команда будет готовиться к следующему официальному матчу, чтобы выглядеть лучше.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Проблемы есть». Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Ивановича, Кузяева и Азмуна
Спорт день за днем13:35
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:32, Ашберн
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео, на котором видно, как посетители парижского Диснейленда в панике бегут от входа в парк развлечений.
Обновлено в 18:14
Политика
Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики
Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Экономика
Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной
Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек
В Китае произошла новая трагедия: вечером в пятницу, 22 марта, на скоростной трассе в городе Чандэ центральной провинции Хунань внезапно загорелся туристический автобус, в котором в тот момент находились 56 человек - 53 туриста, два водителя и гид.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Общество
Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства
Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Спорт
Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала победу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено вчера в 09:44
Футбол
Сборная Италии обыграла финнов в отборочном матче Евро-2020
Сыграно три матча отборочного турнира чемпионата Европы в группе J. Сборная Италии в Удине оказалась сильнее команды Финляндии 2:0. На седьмой минуте итальянцы повели в счете после Николы Бареллы, который воспользовался ошибкой финской обороны.
Обновлено в 18:27
Политика
Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины
Актёр и шоумен, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сказал в одном из интервью, что Крым снова станет украинским после того, как произойдёт смена власти в России.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
Обновлено в 13:28
Политика
Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек
Число участников субботнего марша по Лондону с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из ЕС достигло 1 миллиона человек, свидетельствуют данные группы активистов People's Vote, которая является организатором марша.
Обновлено в 15:13
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро призналась, что чувствует себя русской.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Huawei создала страничку на сайте для смартфона Huawei P30 Pro
Обновлено вчера в 14:50
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Гол Ткачака в овертайме принес «Оттаве» победу над «Эдмонтоном»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме проиграл «Оттаве Сенаторз» — 3:4.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Общество
Эскизы для реставрации Максимовой дачи будут готовы к Международному дню памятников – 18 апреля
Компания «Гуар» из Санкт-Петербурга, которая занимается реставрацией Севастопольского художественного музея имени Крошицкого, готовит план реконструкции усадьбы Максимовой дачи.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26