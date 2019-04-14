Семак о победе «Зенита» над «Анжи»: сыграли неплохоФорпост Северо-Запад 12:28

Наставник сине-бело-голубых прокомментировал победу своих подопечных в очередном матче. В воскресенье, 14 апреля, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда неплохо сыграла на встрече с «Анжи».

Семак о победе «Зенита» над «Анжи»: сыграли неплохо

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