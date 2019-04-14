Футбол

Семак о победе «Зенита» над «Анжи»: сыграли неплохоФорпост Северо-Запад 12:28

Зенит — Анжи
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
2′
Бранислав Иванович
9′
65′
Иван Иванченко
Павел Долгов
66′
Адлан Кацаев
Камиль Закиров
Роберт Мак
Эмильяно Ариэль Ригони
71′
72′
Роланд Гиголаев
Иван Маркелов
79′
Гаэль Ондуа
Эмильяно Ариэль Ригони
83′
Вильмар Барриос
Кристиан Нобоа
86′
Артем Дзюба
Леон Мусаев
86′
Себастьян Дриусси
88′
Себастьян Дриусси
89′
Наставник сине-бело-голубых прокомментировал победу своих подопечных в очередном матче. В воскресенье, 14 апреля, на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команда неплохо сыграла на встрече с «Анжи».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Семак прокомментировал низкую результативность Дзюбы

Sport.ru12:44

Сергей Семак: «Дзюба хорошо играет на той позиции, на которой надо команде»

Матч ТВ12:48

Семак: Заболотный не вышел из моего доверия, но хотели дать шанс Мусаеву

Чемпионат12:04

Семак: «Возможно, Дзюбе нужен гол для большей уверенности. Но он полезен команде»

Sport24.ru11:53

Сергей Семак: «Дзюба приносит „Зениту“ пользу независимо от голов или передач»

Sports.ru12:23

«Шесть очков – это ничего. Серьезного отрыва нет». Сергей Семак сделал заявление про чемпионскую гонку

Спорт день за днем12:17

Сергей Семак: «Шесть очков отрыва – это почти ничто»

Спорт-Экспресс12:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:34, Ашберн
Политика

Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского

Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Общество

Лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард скончался в США

Обновлено в 15:40
Энергетика

Силуанов допустил снижение цены на нефть до $40 за баррель

Цена на нефть может опуститься до $ 40 за баррель, если произойдет отказ от сделки по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
Обновлено вчера в 16:48
Транспорт

Строители Крымского моста начали укладку рельсов со стороны Керчи

На железнодорожной части Крымского моста со стороны полуострова началась укладка рельсов.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

Обновлено в 16:06
Экономика

Эксперты оценили систему поддержки внешних поставок из РФ

За последние 20 лет в структуре экспорта РФ с точки зрения диверсификации не произошло позитивных изменений — вклад экспорта нефти и нефтепродуктов вырос с 31% до 51%, а доля обработанной продукции росла за счет товаров невысокого передела, говорится в докладе «Структурные аспекты торговой политики России», составленном экспертами ВШЭ при участии Всемирного банка к ХХ Апрельской конференции ВШЭ.
Обновлено в 19:08
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Общество

В России начинается второй этап перехода на цифровое телевещание

Российские регионы "второй волны" в понедельник начинают переход с аналогового на цифровое телевещание, 40 млн человек подучат бесплатный доступ к 20 телеканалам первого и второго мультиплекса.
Обновлено в 17:21
Транспорт

Сахалинские пенсионеры могут получить талоны на перелеты к месту отдыха и обратно

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заключило государственные контракты с авиакомпаниями Аврора и Аэрофлот Российские авиалинии для предоставления островным пенсионерам специальных талонов на перелеты к месту отдыха и обратно.
Обновлено в 18:10
Политика

Время и место дебатов с Порошенко уточнили в штабе Зеленского

Дмитрий Разумков, представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил, что тот ожидает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты 19 апреля в 19.00 на стадионе "Олимпийский", передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:08
Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

Обновлено в 10:49
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 19:15
Единоборства

Манцигов завоевал золотую медаль на ЧЕ по борьбе

Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова занялась коррекцией фигуры

Обновлено в 14:20
Происшествия

Фермер в США погиб после нападения казуара

Фермер из американского штата Флорида погиб после нападения казуара.
Обновлено в 01:16
Общество

Как решить «мусорную проблему»

В нашу организацию ежедневно обращаются граждане и сотрудники СМИ с просьбой прокомментировать так называемую «мусорную реформу», осуществляющуюся сейчас в нашей стране.
Обновлено в 10:05
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Общество

Редкие снимки: как отдыхали полководцы Победы

Обновлено в 17:05
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Туве девять задержанных сбежали из изолятора

Обновлено в 05:31
Происшествия

Умерла вдова Слободана Милошевича

Обновлено в 15:07
Экономика

Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден.
Обновлено вчера в 15:37
Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце заподозрила Ксению Собчак в обмане

Обновлено в 07:00
Игры

СМИ узнали, сколько Apple потратит на запуск игрового сервиса Arcade

Общие расходы компании Apple на видеоигры для облачного сервиса Arcade составят несколько сотен миллионов долларов.
Обновлено в 08:13
Авто

Составлен список самых дешевых кроссоверов и внедорожников в России

Обновлено в 16:50
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Футбол

Валерий Карпин: матч со «Спартаком» дался тяжело

Обновлено в 17:32
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное