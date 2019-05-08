Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная естьРИА Новости 04:30

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что перед предстоящим матчем чемпионата России с московским ЦСКА у команды есть эмоциональная опустошенность. "Зенит" в минувшие выходные в шестой раз в истории стал чемпионом страны.

Семак о матче с ЦСКА: опустошенность эмоциональная есть

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