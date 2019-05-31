Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQSportbox.RU вчера в 16:47

Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

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