Футбол

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQSportbox.RU вчера в 16:47

Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
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Семак может получить звание «Открытие года»

Газета.Ruвчера в 19:31

Семак номинирован на звание «Открытие года», Алекперов — на «Бизнесмен года»

Sport24.ruвчера в 17:06

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Матч ТВвчера в 16:47

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

Советский спортвчера в 16:52

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Sportbox.RUвчера в 16:47

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

Чемпионатвчера в 16:55

Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспрессвчера в 16:20
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Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году

В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Здоровье

Учёные назвали продукты, сокращающие жизнь

Обновлено вчера в 17:44
Музыка

Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа

Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты голосования.
Обновлено в 03:25
Политика

В сеть попала стенограмма встречи Зеленского с депутатами

Администрация Зеленского выложила в открытый доступ полную стенограмму встречи украинского президента с парламентариями.
Обновлено в 05:25
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах. Об этом сообщает издание «Лада Онлайн».
Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Силуанов предлагает уравнять НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство России рассматривает вопрос об уравнивании ставок на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и граждан страны, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания по реализации нацпроектов.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Власти Южной Кореи не подтвердили казни дипломатов в КНДР

О казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля ранее сообщила южнокорейская газета The Chosun Ilbo, ссылаясь на неназванный источник.
Обновлено в 03:11
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено 29 мая в 17:29
Политика

Парубий пообещал команде Зеленского «горящую землю под ногами»

Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
Обновлено в 04:52
Политика

Депутат Рады пообещал украинской ГТС судьбу металлолома

Без договора с Россией о транзите газа украинская газотранспортная система превратится в металлолом.
Обновлено в 03:15
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Савченко назвала Порошенко заказчиком подрыва военных складов

Пожар на складах боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области в марте 2017 года был организован по личному приказу бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

Обновлено в 03:28
Финансы

Доллар и евро в пять раз превзошли нацвалюты в торговле России и Китая

Платежи в долларах и евро по-прежнему составляют львиную долю во внешнеторговых расчетах России и Китая, а по итогам 2018 года доля российско-китайской торговли в национальных валютах — рублях и юанях — сократилась впервые после бурного роста в 2014–2017 годах.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Кремль назвал условие для первой встречи Путина с Зеленским

24 мая пресс-секретарь российского лидера уже заявлял, что саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения у новой политической команды на Украине.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин присвоил аэропорту Кольцово имя Демидова

Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова.
Обновлено в 05:39
Футбол

Сборная России без Комличенко тренируется в Новогорске

Сборная России почти в полном составе приступила к тренировкам на базе в Новогорске перед отборочными матчами Евро-2020.
Обновлено в 04:43
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Авто

Обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLA покажут этой осенью

В отличие от Audi Q2 и BMW X2, следующее поколение компактного кросса Mercedes начального уровня должно следовать примерно тому же рецепту, что и текущая генерация, по сути являясь более крупной версией хэтчбека A-класса.
Обновлено вчера в 07:52
Авто

Показано видео первого Haval H7 российской сборки

Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Общество

Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»

Южно-Сахалинский городской суд признал незаконным вылов косаток и белух из бухты Средняя в Приморском крае, однако выпустить животных на волю отказался.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна

Обновлено вчера в 20:38
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Политика

Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» после распада СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после распада СССР страну "кинули" с советскими рублями.
Обновлено в 04:56
Политика

Зеленский выложил фото своей тренировки в администрации президента

Лидер Украины Владимир Зеленский выложил фото своей тренировки в здании администрации президента.
Обновлено в 05:41
Общество

Роструд призвал сокращать рабочий день в жару

В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Нарушения антитабачного закона нашли почти в половине магазинов

Каждый второй объект в России, занимающий реализацией табачных изделий, делает это с нарушением закона.
Обновлено в 04:21
Политика

Песков о формировании рейтинга Путина: социологи часто ошибаются

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что власти ценят профессионализм социологов, но нередко они могут ошибаться.
Обновлено в 06:06
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Сергей Семак
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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