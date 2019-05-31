Футбол

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQМатч ТВ 16:47

Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
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Семак номинирован на звание «Открытие года», Алекперов — на «Бизнесмен года»

Sport24.ru17:06

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

Чемпионат16:55

Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспресс16:20

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Sportbox.RU16:47

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Матч ТВ16:47

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

Советский спорт16:52

Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQ

Sports.ru15:39
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Общество

Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару

Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Культура

Джоан Роулинг написала четыре новых рассказа о Гарри Поттере

Обновлено в 14:33
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Экономика

Fitch поместило рейтинг Экспобанка под наблюдение после покупки им Курскпромбанка

Агентство рассчитывает вывести рейтинг Экспобанка из-под наблюдения после пересмотра его финансового профиля в августе, когда будет доступна финансовая отчетность кредитной организации, консолидирующая показатели Курскпромбанка, и после обсуждения с руководством Экспобанка изменений в бизнес-модели и стратегии банковской группы.
Обновлено в 16:00
Авто

Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Общество

Главный аварийный комиссар Алтая рассказал, зачем его сотрудники раздают деньги и к чему приводят ошибки чиновников

Один из первых аварийных комиссариатов России появился в Барнауле.
Обновлено в 20:18
Экономика

Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту

Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Авто

Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах

По мнению специалистов издания speedme.ru, в новой версии Pagani Huayra Dragon показатели производительности могут быть выше.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Трамп попросил Конгресс инвестировать в гиперзвуковое оружие больше

Трамп подчеркнул, что в этом году ВВС США получат 56 истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие

США приготовились к угрозе для F-35 из-за поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 15:51
Политика

Депутат заявила, что не любит Россию

Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Дочь Алсу дала первое после «Голоса. Дети» интервью

Обновлено в 20:37
Происшествия

Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки

По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:45
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце

Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

США вводят пошлины на все товары из Мексики

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят 5% пошлины на все товары из Мексики.
Обновлено в 20:35
Экономика

Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Политика

Помпео: Иран атаковал танкеры, чтобы поднять цены на нефть

Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Обновлено в 10:16
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Происшествия

В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений

Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.
Обновлено в 20:37
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Здоровье

Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области

Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Обновлено в 02:13
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Энергетика

Нефть растёт в цене на данных о сокращении запасов в США

По итогам торгов 29 мая стоимость нефти снизилась. В Лондоне Brent потеряла в цене $0,66, снизившись до $69,45 за баррель.
Обновлено в 02:27
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Сергей Семак
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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