Футбол
Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQМатч ТВ 16:47
Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 21:07, Ашберн
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
Общество
Роструд напомнил о возможности сокращения рабочего дня в жару
Длительность рабочего дня в жару при отклонении температуры воздуха от нормы может быть сокращена на период от одного до четырех часов в зависимости от вида работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 20:12
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Культура
Джоан Роулинг написала четыре новых рассказа о Гарри Поттере
Обновлено в 14:33
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Экономика
Fitch поместило рейтинг Экспобанка под наблюдение после покупки им Курскпромбанка
Агентство рассчитывает вывести рейтинг Экспобанка из-под наблюдения после пересмотра его финансового профиля в августе, когда будет доступна финансовая отчетность кредитной организации, консолидирующая показатели Курскпромбанка, и после обсуждения с руководством Экспобанка изменений в бизнес-модели и стратегии банковской группы.
Обновлено в 16:00
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат провёл разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:28
Общество
Главный аварийный комиссар Алтая рассказал, зачем его сотрудники раздают деньги и к чему приводят ошибки чиновников
Один из первых аварийных комиссариатов России появился в Барнауле.
Обновлено в 20:18
Экономика
Россияне смогут получать пенсию от НПФ по старому пенсионному возрасту
Как стало известно изданию «Известия», в соответствии с инициативой Аксакова, россиянки смогут получать пенсию в НПФ с 55-ти лет, а мужчины – с 60-ти лет.
Обновлено в 06:51
Авто
Гиперкар Pagani Huayra Dragon замечен на тестах
По мнению специалистов издания speedme.ru, в новой версии Pagani Huayra Dragon показатели производительности могут быть выше.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Трамп попросил Конгресс инвестировать в гиперзвуковое оружие больше
Трамп подчеркнул, что в этом году ВВС США получат 56 истребителей-бомбардировщиков F-35.
Обновлено в 15:42
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Дочь Алсу дала первое после «Голоса. Дети» интервью
Обновлено в 20:37
Происшествия
Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки
По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Путин заявил о важности развития технологий искусственного интеллекта
Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологий искусственного интеллекта.
Обновлено в 07:45
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в космосе полотенце
Российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко в процессе выхода с борта Международной космической станции в открытый космос забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
США вводят пошлины на все товары из Мексики
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с 10 июня США вводят 5% пошлины на все товары из Мексики.
Обновлено в 20:35
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Политика
Помпео: Иран атаковал танкеры, чтобы поднять цены на нефть
Иран якобы атаковал танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы поднять мировые цены на нефть, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Политика
Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома
С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Происшествия
В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений
Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.
Обновлено в 20:37
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Здоровье
Лучшие больницы Москвы ждут пациентов из Архангельской области
Правительство Москвы и Правительство Архангельской области заключили соглашение, благодаря которому жители Ленского района в самые короткие сроки смогут поправить свое здоровье в любой из 45 ведущих столичных больниц.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Обновлено в 02:13
Энергетика
Нефть растёт в цене на данных о сокращении запасов в США
По итогам торгов 29 мая стоимость нефти снизилась. В Лондоне Brent потеряла в цене $0,66, снизившись до $69,45 за баррель.
Обновлено в 02:27