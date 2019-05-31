Футбол
Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQМатч ТВ 16:47
Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Транспорт
Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино
Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.
Обновлено в 12:42
Гаджеты
Создан самый маленький в мире экран с плотностью 14 000 точек на дюйм
Для сравнения в iPhone XS плотность на дюйм составляет 458 точек.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Обновлено в 15:34
Происшествия
Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей
По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:02
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках
Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:54
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Спорт
Бер назвал извинения Друзя неискренними
В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Путешествия
Россия оказалась среди самых посещаемых стран
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Политика
Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге
Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.
Обновлено в 06:27
Экономика
В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет
В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Общество
У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира
Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.
Обновлено в 12:49
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу
Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:01
Наука
Проект Google почти исключил существование «холодного термояда»
Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий".
Обновлено 27 мая в 11:04
Гаджеты
Стартовали продажи флагманского Sony Xperia 1
Обновлено в 17:45
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31