Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQМатч ТВ 16:47

Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Транспорт Автомобильный тоннель затопило в подмосковном Кучино Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, подтопил автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино города Балашихи.

Происшествия Двух офицеров московского СКР задержали за взятку в 1 млн рублей По данным следствия, офицеры СКР сговорились с адвокатом, чтобы получить вознаграждение от фигуранта уголовного дела.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.

Политика Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.

Футбол «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Кино Сын Кадырова снялся в турецком сериале В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.

Политика Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.

Спорт Бер назвал извинения Друзя неискренними В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.

Шоу-бизнес Ксения Бородина не хочет третьего ребенка Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.

Технологии Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной двух войн Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

Армия и оружие Новейший минный тральщик спустили на воду в Петербурге Речь не столько о строительстве. кстати, заложен корабль был в 2017 году, и спустя два года его спускают на воду.

Экономика В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Общество У журналиста «Би-би-си» заметили необратимую болезнь во время эфира Редактор отдела технологий телеканала «Би-би-си» Рори Селлан-Джоунс (Rory Cellan-Jones) заявил, что у него нашли болезнь Паркинсона.

Политика Климкин призвал Раду отправить его в отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.

Происшествия В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДД Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.

Наука Проект Google почти исключил существование «холодного термояда» Масштабный проект Google по проверке всех заявлений о достижении холодного термоядерного синтеза завершился предсказуемым образом – его участники не смогли повторить ни одно из этих "открытий".