Футбол

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQМатч ТВ 16:47

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Журнал GQ включил главного тренера «Зенита» Сергея Семака в число претендентов на звание «Открытие года» по версии издания.
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Семак номинирован на звание «Открытие года», Алекперов — на «Бизнесмен года»

Sport24.ru17:06

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

Чемпионат16:55

Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспресс16:20

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Sportbox.RU16:47

Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Матч ТВ16:47

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

Советский спорт16:52

Семак претендует на звание «Открытие года» по версии GQ

Sports.ru15:39
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008.
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