Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»Советский спорт вчера в 16:52

Журнал GQ назвал номинантов на премию Открытие года. Среди них главный тренер Зенита Сергей Семак.

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

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