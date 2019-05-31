Футбол

Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»Советский спорт вчера в 16:52

Журнал GQ назвал номинантов на премию Открытие года. Среди них главный тренер Зенита Сергей Семак.
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Семак может получить звание «Открытие года»

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Семак номинирован на звание «Открытие года», Алекперов — на «Бизнесмен года»

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Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

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Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»

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Семак номинирован на премию «Открытие года» по версии GQ

Sportbox.RUвчера в 16:47

Семак — претендент на премию «Открытие года» по версии журнала GQ

Чемпионатвчера в 16:55

Семак - претендент на премию «Открытие года» по версии GQ

Спорт-Экспрессвчера в 16:20
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Обновлено в 06:56
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Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
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Существуют пути, по которым можно действительно забраться на заснеженную гору из начала трейлера.
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Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета

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В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

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Обновлено в 09:05
Политика

Президент Туркмении подарил Медведеву щенка

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Политика

Россия расширит черный список представителей ЕС

Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес

Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера

Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
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Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе

В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика

Власти Косово пригрозили провести референдум об объединении с Албанией

Власти Косово не исключают объединения с Албанией в том случае, если Европейский союз продолжит игнорировать непризнанную республику и затягивать процесс "визовой либерализации".
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Общество

Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования

Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
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Происшествия

Массовая драка произошла в университете Владикавказа

В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Общество

В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
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В Москве стартовал фестиваль анимации «Мультимир»

Обновлено вчера в 12:54
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Leap Motion объединяется с конкурентом

Компания Leap Motion, известная по разработке очков дополненной реальности, объединилась с конкурентом UltraHaptics.
Обновлено в 06:28
Политика

Владимир Путин назвал условие достижения господства в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что страна, у которой будет монополия на искусственный интеллект (ИИ), может стать властелином мира.
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Депутата гордумы Екатеринбурга обвинили в приготовлении к взятке

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Обновлено в 08:57
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«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%

Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
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Личный автомобиль. Эксперты взвесят все «за» и «против»

АвтоMail.ru решил пригласить экспертов из автомобильного бизнеса (автопроизводителей, автохолдингов, а также каршеринга, райдшеринга) и представителей общественности обменяться мнениями на сей счет, взвесить все «за» и «против» и попытаться поставить точку в этом споре.
Обновлено в 08:36
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Наука

Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца

Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
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В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян

Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
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Сергей Семак
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Первый в истории человек, ставший чемпионом России в статусе игрока и тренера. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Заслуженный мастер спорта
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