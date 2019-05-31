Футбол
Семак номинирован на премию «Открытие года GQ»Советский спорт вчера в 16:52
Журнал GQ назвал номинантов на премию Открытие года. Среди них главный тренер Зенита Сергей Семак.
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Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Обновлено в 05:56
Культура
«Первый канал» отверг идею об уголовном преследовании Алсу
Обновлено в 06:56
Космос
NASA сняло на видео странные лучи из космоса
Заметив неизвестные лучи, направленные на Землю, учёные NASA поспешили выключить видеотрансляцию из космоса.
Обновлено в 07:51
Игры
Мир Death Stranding не безграничен, но на гору из трейлера можно забраться
Существуют пути, по которым можно действительно забраться на заснеженную гору из начала трейлера.
Обновлено в 08:21
Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Волочкова должна была выступить в Анапе на открытии курортного сезона 8 июня.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено в 04:31
Общество
Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко»
В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский выступил за сохранение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».
Обновлено в 09:05
Политика
Президент Туркмении подарил Медведеву щенка
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
Политика
Россия расширит черный список представителей ЕС
Россия расширит ответный список представителей государств и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд в нашу страну.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера
Информация о тяжелом заболевании режиссера и сценариста Тимура Бекмамбетова не соответствует действительности.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Политика
Власти Косово пригрозили провести референдум об объединении с Албанией
Власти Косово не исключают объединения с Албанией в том случае, если Европейский союз продолжит игнорировать непризнанную республику и затягивать процесс "визовой либерализации".
Обновлено в 08:59
Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Обновлено в 08:03
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено в 00:00
Футбол
ЦСКА выкупил у «Уфы» трансфер Дивеева
Обновлено в 08:15
Происшествия
Массовая драка произошла в университете Владикавказа
В Горском аграрном университете в Северной Осетии произошла массовая драка, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального МВД.
Обновлено в 08:48
Общество
В Госдуму внесли законопроект о чистоте пива
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес на рассмотрение Госдумы проект закона "О чистоте пива", предлагающий ввести такие понятия, как "живое" и "мертвое" пиво.
Обновлено в 06:49
Кино
В Москве стартовал фестиваль анимации «Мультимир»
Обновлено вчера в 12:54
Интернет
Leap Motion объединяется с конкурентом
Компания Leap Motion, известная по разработке очков дополненной реальности, объединилась с конкурентом UltraHaptics.
Обновлено в 06:28
Политика
Владимир Путин назвал условие достижения господства в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что страна, у которой будет монополия на искусственный интеллект (ИИ), может стать властелином мира.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
Уровень одобрения россиянами работы президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3%, до 64,5%, свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его официальном сайте.
Обновлено в 07:25
Авто
Личный автомобиль. Эксперты взвесят все «за» и «против»
АвтоMail.ru решил пригласить экспертов из автомобильного бизнеса (автопроизводителей, автохолдингов, а также каршеринга, райдшеринга) и представителей общественности обменяться мнениями на сей счет, взвесить все «за» и «против» и попытаться поставить точку в этом споре.
Обновлено в 08:36
Футбол
Панюков может перейти в «Ростов»
Обновлено в 07:16
Наука
Ежедневное употребление черники позволит улучшить здоровье сердца
Оказалось, что чашка черники в день приводила к устойчивому улучшению сосудистой функции, улучшалось состояние артерий, что снизило риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы на 15-20%.
Обновлено вчера в 11:13
Политика
В Кремле отреагировали на данные Росстата по доходам россиян
Официальный пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым половине граждан хватает финансов только на еду.
Обновлено вчера в 05:31