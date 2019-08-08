Футбол
Семак: немногие команды РПЛ могут играть в обороне так, как «Динамо»ТАСС 05:40
Российская премьер-лига (РПЛ) имеет немного футбольных клубов, которые играют в обороне так, как московское "Динамо". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Команда из Санкт-Петербурга сыграет с "Динамо" в Москве 10 августа.
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